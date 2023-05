Kleine kicker-Kanone für Gerhardt? "Dann werde ich etwas einfordern"

Wäre Niko Kovac jetzt noch Trainer beim VfL? Würden die Wolfsburger gegen Hertha gegen den Abstieg statt um Europa spielen? Yannick Gerhardt erzielte den in dieser Saison vielleicht wichtigsten Treffer der Niedersachsen - der Beginn seiner Torejagd.

Noch ist keine Auszeichnung geplant, wenn es aber tatsächlich so kommen sollte, dass Yannick Gerhardt auch noch am Samstag gegen 17.20 Uhr als bester Torschütze des VfL Wolfsburg aus der Saison geht, dann würde er sich über eine Auszeichnung freuen.

Eine kleine kicker-Kanone für den "Torjäger", der bislang sechsmal getroffen hat? "Ich hoffe, dass ich das Ding gegen Hertha für mich entscheiden kann", sagt Gerhardt lachend. "Wenn wir es nach Europa schaffen, dann werde ich etwas einfordern." Gemeinsam mit Stürmer Jonas Wind ist der Mittelfeldmann unverändert führend in der internen Torjägerliste.

So oder so geht für Gerhardt am Samstag eine Spielzeit zu Ende, die mit anfänglicher Knieverletzung und dem Verlust des Stammplatzes in den vergangenen Wochen nicht vollends rund verlief, ihn aber dennoch in der internen wie externen Wahrnehmung auf eine neue Stufe gebracht hat. Zumal er, als die VfL-Saison am 8. Spieltag beim 2:2-Zwischenstand gegen den VfB Stuttgart am Scheideweg stand, mit seinem Tor in der Nachspielzeit die Weichen in die richtige Richtung gestellt hat.

So zurückzukommen, das bedeutet mit sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass sich seitdem anders wahrgenommen werde. Yannick Gerhardt

Immense Konkurrenz und eine besondere Rolle

Wer weiß, wie diese Spielzeit, die mit Rang 17 nach sieben Spieltagen katastrophal begann, bei weiteren Misserfolgen verlaufen wäre? "Die Verletzung, ein neuer Trainer, bei dem man nicht wusste, wo man steht", sagt Gerhardt im persönlichen Rückblick. "So zurückzukommen, das bedeutet mit sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass sich seitdem anders wahrgenommen werde. Ich hoffe, dass sich das verfestigt."

Das mannschafts- und klubinterne Standing des 29-Jährigen ist riesig (Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Yannick genießt bei uns allen die höchste Wertschätzung"), die sportliche Rolle immer mal wieder fraglich. Schließlich ist die Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld mit Felix Nmecha und Mattias Svanberg besonders groß. Und doch nimmt Gerhardt als einer der dienstältesten VfL-Spieler (seit 2016 im Verein) mittlerweile eine besondere Rolle ein, die er in Zukunft noch intensiver ausfüllen will.

"Ich werde Josh vermissen"

Schließlich geht mit Josuha Guilavogui einer der Köpfe dieser jungen Truppe von Bord, hinterlässt ein Loch in der Kabine, wo er nur zwei Plätze neben Gerhardt sitzt. "Es ist sehr schwierig, Josh zu ersetzen", betont Gerhardt, der einerseits traurig ist, einen Freund im Team zu verlieren, andererseits Verständnis aufbringt für die Entscheidung des Leaders. "Er hat immer ein offenes Ohr, man kann ihn immer um Hilfe fragen. Ich werde Josh vermissen."

Und ersetzen als Kleber in der Kabine, der die verschiedenen Gruppen einer Mannschaft zusammenführt? "Es gilt, dass andere es übernehmen. Ich werde seine Position nicht ein zu eins ausfüllen können, wir müssen auch als Mannschaft enger zusammenrücken."