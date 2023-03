Kleine: "Ich weiß gar nicht, ob es eine Regel gibt, dass wir keinen Elfer kriegen dürfen"

Nach der zweiten Niederlage in Folge hadert Bayreuths Trainer Thomas Kleine mit nicht gegebenen Elfmetern - die 1:3-Pleite gegen Mannheim wollte er aber nicht nur darauf zurückführen.

Thomas Kleine und die SpVgg Bayreuth kassierten die zweite Pleite in Folge. IMAGO/Eibner

Beim 1:3 gegen Waldhof Mannheim setzte es für die SpVgg Bayreuth am Samstagnachmittag die zweite Niederlage in Serie. Im Abstiegskampf der 3. Liga konnte sich die Elf von Trainer Thomas Kleine somit vorerst keine Luft verschaffen, obwohl die Bayreuther gegen Mannheim in der zweiten Hälfte dem Punktgewinn nahe waren.

Insbesondere in der 81. Minute, als Markus Ziereis beim Stand von 1:2 bei seinem Abschluss im Strafraum vom eingewechselten Niklas-Wilson Sommer noch zu Boden gezogen wurde. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger entschied jedoch zum Bayreuther Unverständnis auf Weiterspielen. "Ich weiß gar nicht, ob es eine Regel gibt, dass wir keinen Elfer kriegen dürfen", kommentierte ein verärgerter Kleine die Szene im Nachgang der Partie bei „Magenta Sport". In der aktuellen Spielzeit bekamen die Oberfranken noch keinen Elfmeter zugesprochen.

Kleine: "Lagen verdient zurück"

Der Bayreuther Trainer suchte die Gründe für die Niederlage aber dennoch bei seiner Mannschaft: "Ich glaube, dass wir die ersten 20 Minuten unglaubliche Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu kommen, dementsprechend auch verdient zurücklagen", analysierte der 45-Jährige.

Sein Team habe über weite Strecken der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt, sich jedoch nicht mit einem Punkt belohnt. Eroll Zejnullahu etwa knallte den Ball in Minute 69 ans Aluminium. Die Mannheimer ließen ansonsten wenig zu und kurz vor Schluss machte Baris Ekincier mit seinem Kontertor zum 3:1 alles klar.

Während die Gäste mit ihrem Coach Christian Neidhart, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen kurzfristig ausgefallen war, per Videoanruf ausgelassen auf dem Spielfeld feierten, blickte Kleine bereits wieder voraus: „Wir werden weitermachen und am Mittwoch geht es in ein neues Spiel."