Kleine gibt vor: "Das wird der Weg in Aue sein"

Bayreuth will nach dem Sieg gegen Dortmund II in Aue (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) nachlegen. Aber Thomas Kleine weiß genau, was für ein Brocken auf sein Team zukommt.

"Wir haben nach dem Start eine gute Stimmung, freuen uns jetzt auf das Spiel in Aue, wo wir mit Sicherheit einen sehr starken Gegner erwarten", sagte Bayreuths Trainer Thomas Kleine zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag. Nach dem Re-Start hatte Bayreuth aufgrund einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause mit 3:1 gegen Dortmund II gewonnen.

Drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten, dazu erstmals mehr als ein Tor geschossen: Der Start ins Jahre 2023 lief für die Oberfranken also voll nach Plan. "Der Unterschied zu den vielen Spielen davor war, dass wir einen Großteil unserer Chancen genutzt haben. Das wird auch der Weg in Aue sein, wir werden auch dort versuchen, Chancen zu kreieren und nicht nur zu verteidigen", gibt Kleine vor.

Mit Jann George kam im Sommer ein Spieler von Aue nach Bayreuth, mit Ivan Knezevic und Tim Dannhof gingen zwei Akteuren genau den anderen Weg. Für den Bayreuther Coach spielt das für Samstag keine Rolle. "Wir sehen es als Spiel wie jedes andere und es ist egal, welcher Spieler bei wem gespielt hat", macht Kleine klar. "Entscheidend ist, das Spiel gut anzunehmen."

Kleines Lob an Aue - Reicht es für Kirsch?

Tabellarisch gesehen ist es ein echter Abstiegskracher, denn der 19. gastiert beim Tabellen-17., beide Mannschaften trennt nur ein Zähler. Rein vom Potential her liegt Aue klar vor Bayreuth, aber der Verein aus dem Erzgebirge, bei dem Bayreuths ehemaliger Trainer Timo Rost nach neun Spielen schon wieder Geschichte war, ruft seine Klasse bisher nur bedingt ab.

"Man hat in Ingolstadt gesehen, dass Aue eine sehr erfahrene Mannschaft und einen sehr erfahrenen Trainer (Pavel Dotchev übernahm im Winter, d. Red.) hat. In Ingolstadt haben sie bei einer Top-Mannschaft das Spiel gedreht und verdient gewonnen. Zu Hause können sie mit ihren Zuschauern eine Wucht entfachen", weiß Kleine, der auf einen Gegner trifft, der nun zweimal in Folge auswärts gewann.

Für den Coach der "Altstadt" gab es durch die Witterung samt Schnee in dieser Woche wieder das ein oder andere Problem. Mittwoch und Donnerstag stand kein Rasenplatz zur Verfügung, es musste auf Kunstrasen ausgewichen werden beziehungsweise wurde in der Halle ein Krafttraining gemacht. "Das war nicht einfach zu trainieren, wir haben hier schwere Bedingungen", sagte Kleine, der auf den Einsatz von Benedikt Kirsch hofft. Der Kapitän war nach der Partie gegen den BVB angeschlagen gewesen, stieg am Donnerstag wieder ins Training ein. Eine Entscheidung über seinen Einsatz erfolgt nach der Einheit am Freitag.