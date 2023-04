Kleine gibt Ristic Recht und erwartet einen "sehr guten Gegner"

Die SpVgg Bayreuth steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ein extrem wichtiges Heimspiel gegen Halle an. Coach Thomas Kleine weiß das, bleibt aber ganz sachlich - und lobt den Gegner in den höchsten Tönen.

Hat mit seinem Team ein wichtiges Spiel vor der Brust: Bayreuths Coach Thomas Kleine. IMAGO/Eibner