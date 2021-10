"Kleine Fraktur": Ferran Torres fällt aus

Der spanische Nationalspieler Ferran Torres fällt vorerst aus. Der Stürmer von Manchester City verletzte sich in der Nations League am Fuß.

Torres zog sich eine "kleine Fraktur" im rechten Fuß zu, gab der englische Meister am Donnerstag bekannt. Über die Ausfalldauer gab es zunächst keine näheren Informationen.

Damit könnte Torres Spanien auch in der WM-Qualifikation Mitte November in Griechenland und gegen Schweden fehlen. Die Iberer liegen in ihrer Gruppe zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Skandinavien - das direkte WM-Ticket löst indes nur der Erstplatzierte.

Torres gehört unter Trainer Luis Enrique zum Stammpersonal. In der vergangenen Woche beim 2:1-Halbfinalsieg in der Nations League gegen Italien hatte er beide Tore erzielt. Er stand auch bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich im Finale am Sonntag in der Anfangsformation der Spanier.

In der Premier League kam der 21-Jährige bis dato an den ersten vier Spieltagen zum Einsatz und erzielte beim 5:0 gegen den FC Arsenal am 3. Spieltag zwei Tore.