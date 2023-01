Kleine: "Da waren natürlich ein paar klare Worte dabei"

Die Stimmung in Bayreuth könnte nach dem Sieg gegen Dortmund II kaum besser sein. Besonders der starke zweite Durchgang sorgt für ordentlich Selbstvertrauen.

Fand beim Sieg gegen den BVB II in der Halbzeitpause die passenden Worte: SpVgg-Coach Thomas Kleine. Getty Images for DFB

Die Ausgangssituation für die SpVgg Bayreuth war vor der Partie am Sonntagnachmittag klar: Mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung des BVB würden die Altstädter nicht nur wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, sondern zumindest für einen Spieltag die Rote Laterne der 3. Liga an den SV Meppen weiterreichen.

Beide Szenarien traten ein - und es gab sogar noch mehr Gründe zum Jubeln im Hans-Walter-Wild-Stadion. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 sorgte Bayreuths Offensivmann Jann George für eine Rarität in der laufenden Spielzeit. Zum ersten Mal gelang dem Aufsteiger mehr als nur ein Treffer pro Spiel - "schon ein gutes Gefühl", wie der 30-Jährige nach der Partie im Interview mit "MagentaSport" zugab.

Den Grund dafür, dass es für die Gastgeber trotz des frühen Rückstandes letztendlich doch noch zum Heimsieg gereicht hat, sieht George derweil unter anderem in der starken Winter-Vorbereitung der SpVgg: "Wir haben hart gearbeitet in der Vorbereitung. Natürlich haben wir uns auch über die Testspiele sehr viel Selbstvertrauen geholt. Die zweite Halbzeit war so ein wenig der Maßstab und daran müssen wir uns jetzt messen lassen."

Kleine findet die richtigen Worte in der Kabine

Sichtlich erleichtert zeigte sich auch Bayreuths Trainer Thomas Kleine am Mikrofon nach der Partie: "Wir sind natürlich richtig zufrieden. Das war ein harter Kampf und dass wir uns da mit drei Punkten belohnt haben, freut uns riesig", so der 45-Jährige. Seine Spieler hätten vor allem "nach der Pause als Mannschaft agiert und dann letztendlich auch verdient mit 3:1 gewonnen".

Während sein Team im ersten Durchgang "hinten noch zu viel zugelassen" habe und allgemein "nicht aggressiv genug" war, änderte sich dieses Auftreten praktisch mit dem Wiederanpfiff. Die Ansprache des Coaches scheint gewirkt zu haben: "Da waren natürlich ein paar klare Worte dabei. Ich wollte von meinen Spielern, dass sie in der zweiten Halbzeit richtig lautstark sind, die Zweikämpfe noch mehr annehmen und das haben sie dann auch zu hundert Prozent umgesetzt", zeigt sich der einstige Bundesligaprofi stolz über die Leistung seiner Mannschaft.

Für die Altstädter gilt es nun, den vollen Fokus auf die kommende Trainingswoche zu legen, ehe es am Samstag gegen Erzgebirge Aue zum nächsten Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Keller kommt (14 Uhr).