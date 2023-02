Kleindienst zerlegt FCN im Alleingang - Auch der HSV lässt keine Federn

Der HSV und Heidenheim haben im Aufstiegsrennen nachgezogen, FCH-Stürmer Kleindienst gelang gegen Nürnberg ein Viererpack. Sandhausen verlor das Keller-Derby gegen Karlsruhe deutlich. Am Samstag hatte Primus Darmstadt in Magdeburg gewonnen.

Für den Hamburger SV galt es, nach dem Sieg von Primus Darmstadt nachzulegen - Zunächst lief gegen das abstiegsgefährdete Bielefeld alles nach Plan für die Rothosen, ein abgefälschter Schuss von Reis nach feiner Vorarbeit von Muheim landete in den Maschen (26.). Unmittelbar vor der Pause hatte Hamburg mehrere Chancen, auf 2:0 zu stellen, doch Keeper Fraisl macht mehrere Male die Versuche zunichte. In der 51. Minute kam Bielefeld aus dem Nichts zum Ausgleich, Oczipka staubte nach Heuer Fernandes' Parade gegen Klos ab. Der HSV schaltete sofort ein paar Gänge höher: Nachdem die Latte und Fraisl das 2:1 noch verhindert hatten, war Jatta in der 57. Minute doch zur Stelle. In der 74. Minute geriet der Sieg nochmal in Gefahr, als Heuer Fernandes wegrutschte - Serra verfehlte aus kniffliger Position den Kasten. Für die Walter-Elf war es bereits der fünfte Sieg in Folge.

Kleindienst bestraft Nürnbergs Patzer

Dran am HSV bleibt Heidenheim. Gegner Nürnberg machte es dem Tabellendritten aber auch denkbar leicht: Erst patzte Gyamerah, dann Castrop, jeweils war Kleindienst der Nutznießer (19., 23.). Als auch nach Valentini wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz flog (34.), war die Messe für die Franken gelesen, zumal Kleindienst den Hattrick in der 39. Minute perfekt machte. Die zweite Hälfte verlief zunächst unspektakulär, der FCH nahm den Fuß unübersehbar vom Gaspedal. Doch dann schlug Kleindienst zum vierten Mal zu (81.), den Schlusspunkt setzte Busch mit einem fulminanten Distanzschuss - 5:0, gleichzeitig der Endstand. Der FCH bleibt damit weiter oben dran.

Gondorf bringt KSC im Baden-Duell auf Kurs

Auch das Baden-Derby verlief einseitig. Karlsruhe ging in Sandhausen bereits in der 8. Minute dank Gondorf in Führung, diese nahm der KSC verdientermaßen mit in die Pause. Zwar kam Sandhausen ordentlich aus den Kabinen und hatte in Person von Esswein die Chance auf den Ausgleich, doch stattdessen legte in der 52. Minute Kaufmann nach - und Schleusener (73.) machte endgültig den Deckel drauf. Im Tabellenkeller verschafften sich die Gäste damit ein wenig Luft, während Sandhausen das vierte Pflichtspiel in Serie verliert.

Darmstadt reicht in Magdeburg ein Freistoß

St. Paulis Medic trifft in Magdeburg, Darmstadts Tietz dreht jubelnd in Rostock ab. IMAGO/Eibner

Am Samstagabend setzte Tabellenführer Darmstadt seine imposante Serie in Rostock. Die Lilien gewannen durch ein Freistoßtor von Tietz 1:0, sind nun seit 20 Liga-Spielen ungeschlagen und haben alle vier Spiele 2023 gewonnen. Die Lieberknecht-Elf ließ zunächst einige Hochkaräter liegen, belohnte sich dann aber dennoch. Das Spiel war kurz nach Beginn für mehrere Minuten unterbrochen, weil Hansa-Fans Pyro zündeten und der Rauch das Spielfeld einnebelte.

Beim Gastspiel am Samstagnachmittag in Magdeburg kassierte St. Pauli kurz vor der Pause den ersten Gegentreffer in diesem Jahr, nachdem Paqaradas Fehlpass in Atiks Führungstreffer mündete (39.). Dank einer Leistungssteigerung drehten die Hamburger die Partie nach dem Wechsel aber noch, auch wenn Castaignos die Vorentscheidung für den FCM auf dem Fuß hatte. Erst köpfte Irvine nach einer Ecke von Paqarada zum verdienten Ausgleich ein (74.), dann drosch Medic den Ball nach ganz starker Vorarbeit von Hartel zum 2:1 in die Maschen (88.). Der vierte Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler. Magdeburg wartet seit dem 2. Oktober 2022 auf einen Heimsieg.

Für Düsseldorf gab es in Franken in diesem Jahr bislang nichts zu holen. Nach dem dramatischen Pokal-Aus in Nürnberg unterlag die Fortuna auch in Fürth - bereits zum fünften Mal in Folge. Bei der Spielvereinigung schwang sich Ache per Doppelpack (28./57.) zum Matchwinner auf. Der Anschlusstreffer von Peterson (68.) war zu wenig für die Düsseldorfer, bei denen sich Joker de Wijs in der Nachspielzeit binnen weniger Sekunden Gelb und Gelb-Rot abholte.

Schlusslicht Jahn Regensburg führte gegen Hannover dank eines Treffers von Singh (15.) lange. Doch dass Albers die große Chance zum 2:0 liegenließ, als er per Foulelfmeter am starken 96-Torhüter Zieler scheiterte (55.), sollte sich in der Nachspielzeit rächen: Teuchert glich per Volleyschuss von der Strafraumgrenze noch aus und verhinderte die vierte Niederlage in Serie für Hannover gerade noch.

Paderborn gewinnt Topduell gegen FCK - Kiel muss nach 3:0 nochmal zittern

Sowohl der SC Paderborn als auch der 1. FC Kaiserslautern hätten mit einem Sieg im direkten Duell am Freitagabend zumindest bis Sonntag auf Rang drei springen können - am Ende schafften es die Ostwestfalen, für die Heuer in der 78. Minute per tollem Freistoß traf. Boyd war für den FCK zuvor nach einem schönen Angriff am Aluminium gescheitert.

Eine Partie mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Hälften sahen die Zuschauer in Braunschweig. Der erste Durchgang gehörte Holstein Kiel, das nach Toren von Reese (14.) und Fridjonsson (22.) zur Pause 2:0 führte. Als Becker unmittelbar nach dem Seitenwechsel (49.) auf 3:0 für die KSV stellte, schien alles klar zu sein. Doch die Eintracht gab sich nicht geschlagen und kam durch Multhaupt (57.) und Wiebe (70.) wieder ran. Zu mehr sollte es für die niedersächsischen Löwen aber nicht reichen.