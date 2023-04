Kleindienst zeigt sich selbstkritisch - und trifft klare Töne im Aufstiegskampf

Der 1. FC Heidenheim hat Fürth geschlagen und damit das dritte Spiel in Serie ohne Gegentor gewonnen. Torjäger Tim Kleindienst war nicht vollends zufrieden, doch lobte das Team und die Fans.

Komm in meine Arme: Heidenheims Trainer Frank Schmidt herzte seinen Goalgetter Tim Kleindienst beim 2:0 in Fürth. IMAGO/Zink

3:0 in Hannover, 3:0 gegen Kiel und nun 2:0 in Fürth. So lauten die vergangenen drei Ergebnisse des 1. FC Heidenheim, der samt dieser neun Punkte vier Spieltage vor Saisonende bei 60 Zählern steht und als Zweiter den ersten Aufstieg in die Bundesliga anpeilt.

Schmidts Matchplan geht auf: "Verdienter Auswärtssieg"

Obwohl beim 2:0 in Fürth längst nicht alles passte, setzte sich das Team von der Ostalb durch. Bei Franken, die unter Trainer Alexander Zorniger zuvor (sechs Siege, ein Remis) kein einziges Heimspiel verloren hatten. Heidenheims Coach Frank Schmidt wusste dies bei "Sky" und war dementsprechend stolz. Schmidt erläuterte zur Partie: "Wir haben viele gute Torchancen gehabt" und "wir wollten Fehler provozieren - das haben wir erfolgreich gemacht. Das war Teil des Plans und deswegen war das ein absoluter verdienter Auswärtssieg."

Ganz Unrecht hatte Schmidt mit seiner Analyse nicht, die spielerisch beste Leistung seines Teams wurde jedoch keineswegs geboten. Top-Torjäger Tim Kleindienst sprach von einer guten Mannschaftsleistung: Zu keinem Zeitpunkt lasse sich jemand im Team hängen, "ohne dieses unabdingbare Engagement, das wir jedes Mal auf den Platz legen, auch wenn es schwierige Phasen gibt", sei wenig möglich. Doch: "Bei uns ist jeder immer bei hundert Prozent."

Wie bereits erwähnt leisteten sich am Freitagabend allen voran die Fürther Defensivspieler Patzer, Kleindienst bedankte sich mit einem Abstauber zum 1:0 und bereitete den zweiten Treffer durch Jan-Niklas Beste "mehr oder weniger" vor. Der Stürmer hatte Kleeblatt-Keeper Andreas Linde erfolgreich angelaufen, die Kugel prallte zum weiteren FCH-Torschützen.

Am Ende stand der 2:0-Erfolg Heidenheims fest. Bei Kleindienst löste dies "pure Freude" aus. "Gerade auswärts ist es schön und heute vor dieser Kulisse war es doppelt geil; etwas Besonderes (angeblich waren rund 2000-3000 FCH-Fans vor Ort, d. Red.). Ich hoffe, dass es im Endspurt so weitergeht."

Kleindienst "hätte drei oder vier Tore schießen müssen"

Genau dieser Endspurt beschäftigt den 1. FCH . "Jedes Spiel wird brutal schwer, jeder will uns ein Bein stellen", weiß der 27-jährige Kleindienst, der sich aufgrund einiger vergebener Chancen über sich selbst ärgerte ("Ich muss selbstkritisch sein, ich hätte drei oder vier Tore schießen müssen.").

Es wäre schwachsinnig zu sagen, dass wir mal gucken, wie wir mitspielen wollen. Wir wollen aufsteigen. Tim Kleindienst

Ärgern würde zumindest auch der Goalgetter sich, wenn der Aufstieg noch verspielt werden würde. Dieser sein kein Traum, sondern "ein Ziel, das man erreichen möchte. Wir sind vier Spieltage vor Schluss auf Platz zwei, es wäre schwachsinnig zu sagen, dass wir mal gucken, wie wir mitspielen wollen." Klarer lautete folgende Formulierung: "Wir wollen angreifen, wir wollen aufsteigen. Aber wir haben noch vier Spiele und jeder weiß: das können alles Endspiele sein. Du darfst keine Fehler mehr machen, die werden dir nicht mehr verziehen."

