Kleindienst: "Wir sind gerade in einem Flow"

Acht Punkte Vorsprung auf Platz vier - der FC Heidenheim befindet sich mitten im Aufstiegsrennen zur Bundesliga. Auch dank Tim Kleindienst. Der ist wie der FCH "im Flow", Adrian Beck dagegen nicht. Der wurde operiert.

Platz 3 in der Hinrundentabelle, Platz zwei in der Rückrundentabelle - macht für den FC Heidenheim vor dem Duell am 26. Spieltag in Kaiserslautern in der Summe Aufstiegsrang zwei mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt und einem Zähler Vorsprung auf den HSV. "Wir sind gerade in einem Flow, viele Dinge laufen fast automatisch", erklärte Tim Kleindienst im kicker.

Vor allem beim Torjäger läuft vieles derzeit automatisch, mit 19 Toren in 23 Spielen führt er die Torjägerliste in der 2. Bundesliga an. Alle 1907 Minuten trifft der Stürmer, der bei seinem dritten Anlauf in Heidenheim nach 2016 und 2019 - jeweils auf Leihbasis vom SC Freiburg mit 26 Bundesliga-Einsätzen - nun endgültig beim FCH angekommen ist.

Vor allem das erfolglose einjährige Gastspiel beim KAA Gent 2020/21 hat den 27-Jährigen weitergebracht. "Letztlich bin ich gestärkt aus dieser Situation hervorgegangen", meint Kleindienst, der seit Ende Januar 2021 fest in Heidenheim angestellt ist. Und nun natürlich das deutsche Oberhaus im Blick hat. "Natürlich wäre es unglaublich geil, mit Heidenheim in der Bundesliga zu spielen", so Kleindienst, der die aktuelle Situation aber nüchtern einschätzt. "Da gehört aber einfach unglaublich viel dazu."

Achillessehnen-OP bei Beck

Nicht mehr dazu gehört derzeit Adrian Beck, der "in der vergangenen Woche erfolgreich an der Achillessehne operiert worden" ist, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Beck, der 16 der 17 Hinrundenspiele bestritt, "befindet sich aktuell in der Reha - wird dem FCH aller Voraussicht nach in dieser Saison jedoch nicht mehr zur Verfügung stehen".