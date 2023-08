Kleindienst verlängert langfristig in Heidenheim

Unmittelbar vor dem Start in die erste Bundesligasaison setzt Aufsteiger Heidenheim ein Ausrufezeichen: Torjäger Tim Kleindienst (27) hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Er ist die Schlüsselfigur im Angriff des FCH. Mit 25 Treffern hatte Tim Kleindienst maßgeblich zum erstmaligen Erstliga-Aufstieg der Heidenheimer beigetragen und am Ende auch das alles entscheidende 3:2 in der Nachspielzeit im finalen Spiel in Regensburg markiert. Einen Tag vor dem ersten Bundesligaspiel in Wolfsburg setzt der Aufsteiger nun ausgerechnet mit dieser Personalie ein weiteres Ausrufezeichen: Der Torjäger verlängerte seinen ohnehin noch bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre.

"Ich habe immer betont, wie wohl ich mich beim FCH und in Heidenheim stets gefühlt habe und nach wie vor fühle. Diese Konstellation passt einfach, umso mehr freue ich mich über diese Vertragsverlängerung", erklärt Kleindienst, "mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist uns in der vergangenen Saison als Mannschaft der mit Abstand größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte gelungen. Jetzt gilt es, auf einem fußballerisch nochmal ganz neuen Level, auf dem ich mich mit dem FCH unbedingt beweisen möchte, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Wir werden in jedem Spiel alles reinwerfen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Meine Aufgabe als Vizekapitän sehe ich darin, bei dieser großen Herausforderung in der Bundesliga voranzugehen - die Vorfreude darauf ist einfach nur unbeschreiblich."

Das ist ein fantastisches Signal an unsere gesamte FCH-Familie. Holger Samwald

Auch Vorstandvorsitzender Holger Samwald frohlockt: "Das ist ein fantastisches Signal an unsere gesamte FCH-Familie. Wir werden in der Bundesliga nur bestehen können, wenn wir weiterhin den Zusammenhalt leben, der uns schon immer auszeichnet. Die Tatsache, dass Tim, der auf Grund seiner herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison natürlich großes Interesse anderer Vereine geweckt hat, seinen Vertrag vorzeitig bei uns verlängert, unterstreicht das nochmals zusätzlich."

Vertrag wohl mit stattlicher Ausstiegsklausel

Mit dem neuen Kontrakt dürfte freilich nicht nur eine stattliche Gehaltserhöhung einhergehen, mit einiger Wahrscheinlichkeit enthält das neue Vertragswerk auch eine ebenso stattliche Ausstiegsklausel, die Heidenheim sicherlich fürstlich abfinden dürfte, sollte sich Kleindienst auch in der Bundesliga weiterhin als treffsicher erweisen und das Interesse größerer Klubs auf sich ziehen. Erfolgreiche deutsche Mittelstürmer sind schließlich rar gesät.

Es ist mittlerweile bereits das dritte Engagement für Kleindienst in Heidenheim. Zunächst war der gebürtige Jüteborger vom SC Freiburg für eine Saison ausgeliehen worden (2016/17), drei Jahre später hatte ihn der FCH dann fest verpflichtet, ihn 2020 an den belgischen Erstligisten Gent für 3,5 Millionen Euro verkauft und den verlorenen Sohn aber nach einem missratenen verunglückten Jahr in Gent wieder zurückgeholt, zunächst auf Leihbasis, dann fest. Auch diese Investition von wiederum 3,5 Millionen Euro bedeuten nach wie vor Rekordtransfer für Heidenheim.