Kleindienst schießt FCH nach 0:2 an die Spitze - Arminia ärgert später Elfmeter

Am Freitag drehte Tim Kleindienst ein 0:2 gegen den formstarken KSC und beförderte Heidenheim an die Spitze. Bielefeld sah gegen den Club lange wie der sichere Sieger aus - doch dann gab's einen späten Strafstoß.

Mit einem Sieg am Freitagabend hatte Heidenheim die Möglichkeit, den Platz an der Sonne einzunehmen. Allerdings bewies Gegner Karlsruhe früh, dass er mit fünf Siegen in Folge eines der formstärksten Teams im Profifußball ist. Wie schon beim 4:2 gegen den HSV traf Jensen für die Badener (14.), nur neun Minuten später legte Kaufmann an der Brenz zum 2:0 nach. Doch Heidenheim hat noch einen Kleindienst, der gegen Karlsruhe ohnehin gerne trifft. Der Angreifer schnürte mit zwei feinen Schüssen erst einen Doppelpack (38., 45.+1) und legte nach der Pause sogar nochmal zum 3:2 per Kopf nach (50.). Gegen den KSC hat er nun sieben Tore in den vergangenen sechs Spielen erzielt. In der 62. Minute nahm Pick dem 19-maligen Saisontorschützen etwas Arbeit ab, mit dem 4:2 war die Messe gelesen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Sessa mit dem 5:2. Vorarbeit: Tim Kleindienst.

Rekordspieler Klos beschenkt sich selbst

Mit dem neuen Trainer Uwe Koschinat setzte Bielefeld mit dem 3:1 gegen Darmstadt ein Ausrufezeichen, gegen Nürnberg knüpften die Ostwestfalen zunächst an die Leistung an. Okugawa war nach Vorarbeit von Klos schon in der 6. Minute zur Stelle, in der 23. Minute folgte der zweite Streich. Klos, der mit seinem 409. Einsatz nun der alleinige Rekordspieler Bielefelds ist, traf per trockenem Flachschuss zum 2:0. Trainer Dieter Hecking reagierte zur Pause, brachte Geis für Castrop. Es war der Joker, der Duah in Szene setzte - nur noch 1:2 (57.). Der Club mühte sich redlich, nach drei Auswärtspleiten noch etwas Zählbares von der Alm mitzunehmen, doch die Arminia machte hinten lange dicht. Kurz vor Schlusspfiff zeigte Referee Petersen aber nach VAR-Eingriff (Foul bei einer Ecke von Kanuric an Hübner) auf den Punkt - und Shuranov traf zum 2:2-Endstand.

Am Samstag treffen im hohen Norden der Hamburger SV und Kiel aufeinander, Darmstadt muss am Abend gegen Lautern ran. Verfolger St. Pauli wird am Sonntag in Sandhausen vorstellig.