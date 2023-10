Kleindienst hadert nach Becks Fehlschuss: "Das ist ein Muss-Tor"

Nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt rätselt man bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim über die Diskrepanz zur Heimstärke.

Zum ersten Mal auswärts überstanden die Heidenheimer in Frankfurt die ersten zehn Spielminuten ohne Gegentreffer. Zuvor hatte es beim 0:2 in Wolfsburg (6.), beim 2:2 in Dortmund (7.) und auch beim 1:4 in Leverkusen (9.) stets früh gescheppert. Am Sonntagabend in Frankfurt wäre es "erst" nach einer halben Stunde soweit gewesen, doch Jessic Ngankam drosch einen Strafstoß für die Eintracht - bereits der fünfte gegen Heidenheim in dieser Saison - weit übers Tor.

"Es war ein klarer Elfmeter, wenn ich den Ball einen Ticken früher lese, kann ich vielleicht zuvor kommen, aber so komme ich zu spät", gestand Torhüter Kevin Müller unumwunden. "Er legt ihn vorbei, was soll ich machen? Ein klares Foul." Der Fehlschuss hatte aber nicht die erhoffte Wirkung beim Aufsteiger. "Bis zum Elfmeter war es ein ausgeglichenes Spiel, und der geht drüber, da denkst du dir: geil, eine zweite Chance", schildert Müller seine Gedanken im Spiel. "Schade, denn beim 0:1 hatten wir zwei-, dreimal die Chance zu klären, und Larsson trifft den Ball dann richtig saftig, das ärgert mich einfach."

Müller findet Niederlage "verdient"

Unterm Strich also "eine verdiente Niederlage, die so in Ordnung geht", so Müller. Dagegen fand Tim Kleindienst das Ganze "schwierig einzuordnen, weil man das Gefühl hatte, es war mehr drin, aber wir haben es nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten wirklich zuzuschlagen. Frankfurt war erwachsen und erfahren genug, das wegzuverteidigen. Die haben es gemacht, wir lassen einen zu freien Schuss vom Sechzehner zu, das darf so nicht passieren."

Auch die Großchance von Adrian Beck zum möglichen 1:2 habe nichts mit fehlender Erstligaerfahrung zu tun, meinte Kleindienst: "Ob Adrian Beck in der 1., 2. oder 3. Liga diese Chance hat, wenn du fünf Meter vor dem Tor stehst, muss der Ball hinter die Linie, das ist ein Muss-Tor, selbst wenn Kevin Trapp drinsteht. Dann wäre es vielleicht noch mal interessant geworden, Frankfurt hatte international gespielt und war müde, da hätten wir vielleicht noch mal zuschlagen können."

Ob Adrian Beck in der 1., 2. oder 3. Liga diese Chance hat, wenn du fünf Meter vor dem Tor stehst, muss der Ball hinter die Linie, das ist ein Muss-Tor. Tim Kleindienst

Haben sie aber nicht. Insgesamt ist eine Diskrepanz festzustellen in den selbstbewussten und druckvollen Auftritten der Heidenheimer zu Hause und eher zögerlichen, von wenig Überzeugung geprägten auswärts. "In manchen Momenten fehlt uns einfach noch die Ruhe am Ball, gerade in gegnerischen Drangphasen die Bälle nicht relativ blind nach vorne zu spielen, sondern hinten herum, und solche Drangphasen zu umspielen und Ruhe reinzukriegen", erkannte Kleindienst.

Kleindienst fordert "Sicherheit und Coolness" in der Fremde

"Warum das so ist, kann ich nicht sagen, es erinnert mich ein bisschen an die Zweitligazeit, da waren wir auch zu Hause unfassbar gut, hatten aber auswärts gefühlt ein zweites Gesicht, das einfach nicht zu uns gepasst hat. Wir müssen eine Sicherheit und Coolness entwickeln, um zu sagen, egal, ob du zu Hause oder auswärts spielst, am Ende stehen 22 Leute auf dem Platz und das Gras ist überall grün." Allerdings ist das Ambiente schon ein anderes. "Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen zu schaffen macht, dass es auswärts etwas lauter ist. Kann ich mir nicht vorstellen, denn für mich gilt: Es geht doch nicht geiler", findet Kleindienst.

Für Trainer Frank Schmidt ist längst klar, "am Ende werden wir den Löwenanteil der Punkte zu Hause holen müssen". Dennoch will der 49-Jährige die bisherige Bilanz relativiert wissen. "Man muss auch schauen, wo wir gespielt haben: In Wolfsburg, in Dortmund, in Leverkusen, in Frankfurt - als Aufsteiger zum ersten Mal in der Bundesliga, die meisten ohne Erfahrung. Wir sollten nicht so vermessen sein, dass wir uns so schnell entwickeln, dass wir schon mit Frankfurt auf Augenhöhe sind und sie her spielen. Wir müssen uns alles hart verdienen."

Man muss auch schauen, wo wir gespielt haben: In Wolfsburg, in Dortmund, in Leverkusen, in Frankfurt - als Aufsteiger zum ersten Mal in der Bundesliga. Frank Schmidt

Heidenheims Hoffnung: Es werden auch noch weniger starke Gegner kommen und die Mannschaft Fortschritte machen. "Auswärts müssen wir uns entwickeln, erklärte Schmidt, "die Handlungsschnelligkeit, das Erahnen bei zweiten Bällen, da sind wir noch etwas hinten dran, da tun wir uns vor allem auswärts schwer." Allerdings sind erst vier von 17 Partien in der Fremde gespielt. "Und jetzt geht es zu Hause weiter, da wollen wir die nächste Etappe gewinnen." Nach der Länderspielpause ist mit Augsburg ein Gegner, der eher zur Heidenheimer Kragenweite passt, zu Gast - und derzeit mehr unter Druck steht als der Aufsteiger.