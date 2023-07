Kleindienst: "Du kriegst knallhart vorgelegt, was er von dir will"

Niklas Dorsch und Tim Kleindienst haben ihre Erfahrungen mit "heißen Trainerstühlen" gemacht - und wissen nun ihre Zeit beim FC Heidenheim umso mehr zu schätzen.

In der Saison 2019/20 spielten Dorsch und Kleindienst gemeinsam in Heideheim und verpassten damals den Aufstieg in die Bundesliga denkbar knapp in der Relegation - gegen Bremen war die damals noch gültige Auswärtstorregel ausschlaggeben (0:0, 2:2).

Nach der Enttäuschung wechselte das Duo gemeinsam nach Belgien zu KAA Gent - und erlebte dort, dass es im Profigeschäft nicht immer so harmonisch zu geht. Gleich vier Trainer gab es binnen vier Monaten. Wenig überraschend wissen beide nun ihre Zeit in Heidenheim umso mehr zu schätzen.

"Ohne den 1. FC Heidenheim und ohne Frank Schmidt wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich heute bin. Ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus, es war eine brutal gute Zeit", sagt Dorsch, der mittlerweile beim FC Augsburg spielt.

Lob für "fußballverrückten Coach"

Kleindienst kehrte sogar nach Heidenheim zurück - und wusste dabei ganz genau, was ihn erwartet: "Das ist ein sehr, sehr fußballverrückter Coach, der genau weiß, was er will und das der Mannschaft auch genauso vermittelt. Im Positiven wie im Negativen - du kriegst knallhart vorgelegt, was er von dir will."

Die Heidenheimer wussten aber auch, was sie mit Kleindienst erhalten, nicht umsonst blätterten sie für den Stürmer ihre bisherige Rekord-Ablöse von 3,5 Millionen Euro hin, um diesen aus Gent loszueisen. Der 27-Jährige Angreifer dankte dies mit 25 Toren in der abgelaufenen Zweitliga-Saison und trug so maßgeblich dazu bei, dass die Schwaben erstmals in die Bundesliga aufstiegen.

Kleindienst verrät im kicker (Donnerstagsausgabe oder hier als eMagazine), warum er dem FC Heidenheim gegenüber so dankbar ist. Dorsch wiederum gibt preis, was seinen Ex-Coach Schmidt genau auszeichnet. Lesen Sie außerdem im Topthema die ganze Geschichte, wie sich Heidenheim beständig zu einem Bundesligisten gemausert hat - und was die zentralen Schlüsselfaktoren waren.