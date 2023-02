Kleindienst bedient: "Drei Tore müssen reichen"

Viel sprach nach 72 Minuten für einen Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV, doch das Team von der Ostalb gab einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand. Das 3:3 - eine gefühlte Niederlage für die Spieler.

Es ist eine bittere Pille, die der 1. FC Heidenheim am Samstagabend schlucken musste. Ein 3:3 gegen den Hamburger SV stand am Ende auf der Anzeigetafel der Voith-Arena, ein Remis also zwischen dem Tabellen-Zweiten und dessen ärgstem Verfolger. Doch die Art und Weise wie es zu diesem Unentschieden kam, lassen es anfühlen "wie eine Niederlage", so Jan-Niklas Beste nach dem Schlusspfiff bei "Sky".

Früh im Spiel hatte das Team von der Ostalb für klare Verhältnisse gesorgt, bereits zur Pause stand eine komfortable 3:0-Führung für Heidenheim. Auch nach Wiederanpfiff waren die Gastgeber klar besser, ließen aber einige Chancen aus, weitere Tore nachzulegen: "Wir haben in den ersten zehn, 15 Minuten solche Hochkaräter, da müssen wir den Sack zu machen. Dann steht es 4:0 und es brennt überhaupt nichts mehr an", erklärte der Heidenheimer Torschütze zum 1:0 seinen Ärger über den Ausgang der Partie.

Wir können halt nicht 20 Tore schießen. Tim Kleindienst

Ähnlich erging es auch Tim Kleindienst, der ebenfalls ein Tor zur verdienten Führung beitragen konnte und sich ärgerte, dass eine Drei-Tore-Führung am Ende nicht zum Sieg reichte. Erinnerungen kamen hoch an Spiele gegen Sandhausen (4:3) und Regensburg (5:4), als man klare Führungen aus der Hand gab, am Ende aber noch mit einem blauen Auge davonkam. "Es kann nicht jedes Mal sein, dass man drei Tore schießt und am Ende 3:3 spielt. Wir können halt nicht 20 Tore schießen - drei müssen da reichen auf dem Niveau in der zweiten Liga", war ihm der Frust anzumerken.

Dabei bestand über weite Strecken kein Grund für Frust, hatte sein Team doch "sehr lange, sehr vieles richtig gemacht". Dass es am Ende aber dennoch nicht für einen Sieg gegen den HSV, der in Heidenheim noch nie hat gewinnen können, gereicht hat, ist für Kleindienst bezeichnend: "Eine Spitzenmannschafts-Betitelung, die kommt für uns im Moment nicht in Frage. Weil eine Spitzenmannschaft gewinnt das Spiel heute. Und das ist ein Stück weit das, was uns fehlt: diese Abgezocktheit."

Schmidt sieht "Kleinigkeiten"

Deutlich versöhnlichere Töne schlug Trainer Frank Schmidt an: "Ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf." Zwar habe sein Team "die Torchancen nicht ausgenutzt", dennoch müsse man nur "Kleinigkeiten verändern". Sein Team habe vieles richtig gemacht, dass der HSV dennoch einen Punkt habe entführen können, sei schlichtweg "Wahnsinn". Auch ist er davon überzeugt, dass mit einem Tor zum 4:0 "der Wille beim Gegner gebrochen" worden wäre, doch von einem möglichen vierten Tor wollte er den Ausgang der Partie nicht abhängig machen: "3:0 muss bei unserer Qualität zu verteidigen auch reichen, um das Spiel heute nach Hause zu bringen".

Doch die drei Tore sollten nicht reichen, die "individuelle Qualität" (Schmidt) des HSV stach die Dominanz des FCH. Nichtsdestotrotz wollte Schmidt die gefühlte Niederlage nicht andichten lassen: "Das war ein Fußballfest heute".