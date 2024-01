Klein über Superstar Karabatic: Einer der Größten

Nikola Karabatic hat den Handball geprägt wie kaum ein anderer. Im Sommer ist Schluss. Vorher will der französische Nationalspieler bei der EM Deutschland ärgern.

Für Ex-Weltmeister Dominik Klein ist Frankreichs Superstar Nikola Karabatic einer der größten Handballer in der Geschichte des Sports. "Er ist ein Riesenvorbild für ganz viele Spieler", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell der Franzosen mit Deutschland an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ ARD und Dyn).

Er erklärte: "Durch seine Power, seine Dynamik und seine körperlichen Gegebenheiten hat er so viele Erfolge feiern dürfen und so viel für seine Mannschaft getan. Er kann seine Mitspieler in Szene setzen wie kaum ein anderer."

Klein (40) und Karabatic (39) feierten von 2006 bis 2009 gemeinsame Erfolge bei Bundesligist THW Kiel. "So eine erfolgreiche Zeit beim THW schweißt zusammen. Er hat das Herz am richtigen Fleck. Er ist sehr intelligent. Er spricht sehr viele Sprachen und ist auf dem Handballfeld ein absoluter Könner und Kenner", lobte Klein.

Besonders beeindruckt zeigte sich der deutsche Weltmeister von 2007 von Karabatics körperlicher Präsenz auf dem Feld. "Sein Körper ist ein Riesenmotor, der immer einen zweiten Abwehrspieler bindet. Du kannst ihn nicht alleine verteidigen, das geht nicht. Er besitzt diese unglaubliche Ruhe, im entscheidenden Moment den richtigen Pass zu spielen", rühmte Klein den Rückraumspieler.

Es ist die letzte EM-Mission des Nikola Karabatic. Er hatte angekündigt, seine Karriere nach den Olympischen Spielen in Paris zu beenden. Drei Goldmedaillen bei Olympia, viermal Weltmeister und dreimal der EM-Titel: der Franzose hat im Handball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.