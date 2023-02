Klein, aber oho: Kap Verde für Basketball-WM qualifiziert

Auf wen Deutschlands Basketballer bei der WM im Sommer treffen, entscheidet sich am 29. April.

Ein möglicher Gegner für das DBB-Teams steht jedoch bereits vor der Auslosung in der philippinischen Hauptstadt im Rampenlicht - Kap Verde. Das afrikanische Land hat sich erstmals überhaupt für eine Basketball-Weltmeisterschaft qualifiziert und damit einen Rekord aufgestellt.

Denn noch nie war eine Mannschaft aus einem kleineren Land bei einer WM dabei, wie der Weltverband FIBA mitteilte. Vor Kap Verde (ca. 572.000 Einwohner) war Montenegro (ca. 620.000 Einwohner) vor vier Jahren in China das kleinste Land gewesen, das sich für eine WM qualifiziert hatte.

Zentrale Figur im Team von Kap Verde: Walter Tavares, 2,20 Meter großer Center von Real Madrid. Der 30-Jährige "Big Man" gewann mit Real schon mehrfach den Meistertitel in Spanien und wurde in der Saison 2017/18 mit den Königlichen Euroleague-Champion.

Titelkämpfe in Fernost

Die diesjährigen Welt-Titelkämpfe der besten Korbjäger finden vom 25. August bis zum 10. September 2023 auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien statt. Das deutsche Team von Bundestrainer Gordon Herbert, das sich das WM-Ticket schon vor geraumer Zeit gesichert hat, spielt am Abend im Rahmen der WM-Qualifikation in Espoo gegen Finnland.