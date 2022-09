Klein, aber oho! Japaner Tsunoda vor Heimdebüt in Asien

Die Formel 1 kehrt zurück nach Asien. Mit nur 1,59 Metern beweist der Japaner Yuki Tsunoda ein großes Rennfahrerherz - auch in seinem Fahrstil.

Nach drei Jahren meldet sich die Formel 1 zurück in Asien, wo am Sonntag mit dem Nachtrennen auf den Straßen von Singapur und der anschließenden wilden Jagd über die liegende Acht von Suzuka zwei ikonische Rennstrecken den Weg zurück in den Rennkalender finden. Die WM ist endlich wieder komplett, und am meisten darüber dürfte sich Yuki Tsunoda freuen. Der Japaner, mit 1,59 Metern einer der kleinsten aller Grand-Prix-Piloten, aber vielleicht auch der mit dem größten Rennfahrer-Herz, debütiert am Ende seines zweiten Formel-1-Jahres in seiner Heimat. Corona hatte auch ihn ausgebremst.

Der "Tsunami" ärgert die Konkurrenz

Mit ihm kommt eine ausdrückliche Entschuldigung an das japanische Volk, ausgesprochen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Der Italiener hatte Tsunoda in einem Interview als "Tsunami" bezeichnet.

Vielleicht verärgert, vielleicht unbedacht, in jedem Fall unsensibel - auch wenn viele im Fahrerlager über dessen stürmischen Fahrstil schimpfen. Im Funk fallen dann auch Bemerkungen wie der Ein-Wort-Fluch von Fernando Alonso, "Tsunodaidiot".

Freut sich auf die kommenden Rennen: Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. IMAGO/Motorsport Images

Tatsächlich polarisiert Tsunoda wie kaum ein anderer. Gleich in seinem ersten Rennen für Alpha Tauri hatte er im vergangenen Jahr die ersten WM-Punkte geholt, seine Fürsprecher vor allem im Lager von Honda sahen sich bestätigt. Seither blitzt sein Kampfgeist praktisch in jedem Rennen auf, häufig aber sind seine fahrerischen Aktionen an der Grenze, kann er seine Leidenschaft zu selten in Punkte ummünzen. Bislang sind es 11 in dieser Saison, das bedeutet nur Platz 16 in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Zu viel, um als Talent durchzufallen, zu wenig, um bisher den höchsten Erwartungen im Nachwuchskader von Red Bull Racing richtig gerecht zu werden.

Häufige Strafpunkte machen Japaner das Leben schwer

Jüngst in Zandvoort hatte er dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass er nach merkwürdigen Motorenaussetzern an seinem Alpha Tauri ohne angelegten Sicherheitsgurt über die Piste zurück zur Box fuhr. Das brachte ihm eine Rückstufung in der Startaufstellung von Monza ein. Es war schon seine fünfte Verwarnung in dieser Saison, aber die ist nun abgegolten. "Von nun an kann ich wieder richtig hart kämpfen", kündigte Tsunoda an. Für alle, die das als Drohung verstehen, fügte er an: "Ich habe immer noch acht Strafpunkte und werde daher alles tun, um dumme Manöver zu vermeiden."

Das ist ganz im Sinne seines Ausbilders und Teamchefs Franz Tost, der mehr Disziplin von dem entfesselten Nachwuchspiloten fordert: "Er muss seine Emotionen in den Griff bekommen." Denn auch Tost ist überzeugt, dass ein Tsunoda in den richtigen Bahnen Rennen gewinnen kann. Die Ausbildung in Faenza ist allumfassend geworden, seit Tsunoda in die Nähe der Rennfabrik gezogen ist, um den Mannschaftsgeist jenes Teams zu inhalieren, in dem Sebastian Vettel und Max Verstappen zu WM-Kandidaten reiften. In der vergangenen Woche wurde Tsunoda als Stammfahrer für 2023 bestätigt.

Wieso hätte ich nervös sein sollen, ich war einfach nur glücklich, hier fahren zu können. Yuki Tsunoda

"Ich glaube, die europäischen Fans mögen mich, weil ich mich in einem passablen Englisch verständigen kann, weil ich versuche, möglichst offen zu sein, und weil ich mich nicht fürchte, Fehler zu machen und zuzugeben", sagt Tsunoda in seiner üblichen Coolness. Schon über seinen ersten Formel-1-Start urteilte er völlig abgeklärt: "Wieso hätte ich nervös sein sollen, ich war einfach nur glücklich, hier fahren zu können." Seine zweite Leidenschaft ist das Kochen, häufig spricht er mit Reportern über Rezepte oder lässt sich bestimmte lokale Eigenheiten aus der Küche erklären. Seinem Kollegen Verstappen, erklärt er stolz, habe er gezeigt, wie man einen ordentlichen Gin and Tonic mixt.

Kann Tsunoda in Kobayashis Fußstapfen treten?

Japanische Fahrer und die Formel 1, das sind seit fast 50 Jahren unvollendete Geschichten, jedenfalls was Siege angeht. Beim ersten Großen Preis von Japan 1976 in Fuji debütierte im Schatten des WM-Duells zwischen James Hunt und Niki Lauda ein gewisser Kazuyoshi Yoshine in einem Tyrrell 007 als erster Renn-Held Nippons. Zwischenzeitlich Dritter im Rennen, musste er sein Auto mit einem Reifenschaden abstellen. Wenig glücklicher war Taki Inoue 1995, der acht Mal in neun Rennen ausgefallen war. Im zehnten Lauf auf dem Hungaroring ereilte ihn erneut ein Motorschaden, und während seiner Löschaktion wurde er vom Medical Car umgefahren.

Erster Japaner auf einem Formel-1-Podium war 1990 - bei seinem Heim-Grand-Prix in Suzuka - Aguri Suzuki. Es war das Rennen, in dem Ayrton Senna und Alain Prost so spektakulär kollidierten, was ihm im Außenseiterauto von Larrousse den 3. Platz einbrachte. Später gehörte Suzuki das Hinterbänkler-Team Super Aguri, in dem Takuma Sato 2007 seinen größten Auftritt hatte, als er in Kanada Fernando Alonso vom 6. Platz verdrängte und so in die Punkte kam. Letzter großer Japaner war Kamui Kobayashi, der während seiner drei Jahre beim Sauber-Team 122 WM-Punkte holte und seine Karriere als Dritter 2012 in Suzuka krönte, als sein Abschied schon beschlossene Sache war. Bis heute triumphiert er mit Toyota in der Sportwagen-WM und in Le Mans. Zehn Jahre nach ihm liegen die Last und die Lust auf Yuki Tsunodas schmalen Schultern. Er begegnet der Erwartungshaltung mit voller Attacke, wie auch sonst.