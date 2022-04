Klebers Dreierregen bringt Dallas ersten Play-off-Heimsieg seit 2015

Jalen Brunson und Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks zum ersten Play-off-Sieg in der Serie gegen die Utah Jazz geführt. In Abwesenheit von Luka Doncic hatte der Würzburger schon morgens gewusst, wie der Abend laufen würde.

Maxi Kleber ahnte es also - und überragte dann in Spiel zwei gegen die Utah Jazz mit einem persönlichen Bestwert und acht verwandelten Dreiern. "Ich lasse heute zehn Dreier fliegen", habe er früh zu Dorian Finney-Smith gesagt, berichtete der Würzburger nach dem besten Play-off-Spiel seiner Karriere.

Beim 110:104 versenkte der 30-Jährige acht seiner insgesamt elf Versuche "from downtown" - eine beachtliche Trefferquote von hinter der Drei-Punkte-Linie. Acht Dreier in einem K.-o.-Spiel - das hatte auch Klebers Vorgänger Dirk Nowitzki nie geschafft. "Das war ein heißes Händchen und wenn ich offen bin, dann werfe ich gerne weiter", sagte Kleber der dpa.

Brunson knackt die 40

Durch den Ausgleich zum 1:1 haben die Mavericks weiter alle Chancen auf den Einzug in die zweite Runde. Seit dem Titelgewinn 2011 war den Texanern so etwas nicht mehr gelungen. Nun geht es an den Großen Salzsee, wo die Mavs zuletzt elf Partien in Serie verloren - umso wichtiger war der Erfolg am Montag. Mit einem "hervorragenden Gefühl" reise er nun nach Utah, sagte Kleber. Auch der verletzte Luka Doncic soll am Donnerstag endlich wieder dabei sein.

Als Vertreter auf der Doncic-Position überragte Jalen Brunson mit dem Karrierebestwert von 41 Punkten. Zweitbester Werfer der Mavericks war Kleber mit 25 Zählern und einer außerordentlichen Trefferquote von 72,7 Prozent. "Ich freue mich sehr für ihn. So wie er heute Abend gespielt hat - herausragend", sagte Brunson über seinen deutschen Mitspieler.

Klebers persönliche Bestleistung in der NBA sind 26 Punkte in einem Spiel. In den Play-offs erzielte er zuvor nie mehr als 14 Zähler in einer Partie. Dabei hatte Kleber seit der All-Star-Pause nur 19 Prozent seiner Dreier versenkt. "Er hat die in den letzten Spielen der Hauptrunde nicht getroffen. Aber er ist ein Profi. Er macht einfach weiter. Er muss die schießen, weil er das kann. Und heute hat er sie gemacht. Er war großartig heute", lobte Mavericks-Trainer Jason Kidd.

"Wir sind in den Play-offs, da spielen die Zahlen keine Rolle"

Selbstzweifel hatte Kleber trotz der Schwierigkeiten und der Verletzungspause zum Ende der Hauptrunde keine. "Das ist offensichtlich ein großer Schub. Aber selbst in den Spielen zuvor, in denen ich nicht gut geworfen habe, habe ich viel richtig gemacht und wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Wir sind in den Play-offs, da spielen die Zahlen keine Rolle", betonte er.



Am meisten freute er sich deswegen auch über das Comeback vor den eigenen Fans, denn zwischenzeitlich hatte Utah schon zehn Punkte Vorsprung in der zweiten Halbzeit. "Ganz, ganz, ganz wichtig", sagte Kleber. "Wir haben zusammengehalten und wir haben gekämpft." Das gefiel auch Dirk Nowitzki, der den Sieg unmittelbar nach dem Ende mit einem Tweet bejubelte.

Warriors drehen Spiel gegen Nuggets

Vor dem Sieg der Mavericks hatten die Philadelphia 76ers ihr zweites Spiel gegen die Toronto Raptors 112:97 gewonnen. In der Serie steht es 2:0 für das favorisierte Team um Joel Embiid und James Harden - Embiid kam auf 31 Punkte und elf Rebounds. Der Deutsche Isaac Bonga saß bei den Raptors ohne Einsatzminuten auf der Bank.

Auch die Golden State Warriors führen bereits 2:0. Gegen die Denver Nuggets gab es im zweiten Heimspiel ein 126:106. Der zuletzt noch verletzte Steph Curry kam wieder von der Bank, hatte aber trotzdem den Bestwert mit 34 Punkten. Bei den Nuggets, die vor der Halbzeitpause mit zwölf Punkten vorne lagen, flog Star-Center Nikola Jokic im Schlussviertel vom Platz.