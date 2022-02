Kleber wieder mit neuem Bestwert - Doncic überragt bei Mavs-Sieg

Maxi Kleber hat seinen persönlichen Punkterekord in dieser Saison erneut verbessert und beim Sieg der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans 20 Zähler verbucht.

Maxi Kleber verbesserte seinen persönlichen Bestwert erneut. NBAE via Getty Images

Erst zwei Tage zuvor hatte er mit 19 Punkten gegen die Miami Heat seine bis dahin beste Ausbeute der Saison. Beim 125:118 gegen die Pelicans stand Kleber aber klar im Schatten von Mavericks-Star Luka Doncic, der starke 49 Punkte, 15 Rebounds und acht Vorlagen auflegte. Der siebte Sieg aus den vergangenen zehn Partien festigte den Playoff-Kurs der Texaner und Rang fünf in der Western Conference.

Embiids 76ers bezwingen Antetokounmpos Bucks

Im Spitzenspiel der Eastern Conference bezwangen die Philadelphia 76ers Titelverteidiger Milwaukee Bucks 123:120. Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo lieferten sich dabei ein Duell der Stars mit der besseren Ausbeute für Embiid. Der wichtigste Spieler der 76ers kam auf 42 Punkte, 14 Rebounds und fünf Vorlagen. Antetokounmpo verbuchte 32 Zähler, elf Rebounds und neun Vorlagen. Bitte die Schlussphase für die Bucks: Khris Middleton bekam kurz vor der Sirene gleich zwei Dreier-Versuche, traf jedoch nicht.

Schröders Rockets verlieren wieder

Dennis Schröder musste auch im dritten Spiel für die Houston Rockets eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Los Angeles Clippers war das Schlusslicht der Western Conference nahezu chancenlos und verlor 111:142. Schröder war wie schon bei der knappen Niederlage gegen die Phoenix Suns tags zuvor Dreh- und Angelpunkt in der Rockets-Offensive und kam auf neun Vorlagen. Mit nur drei von elf getroffenen Würfen blieb er mit am Ende neun Punkten aber klar unter seinen Möglichkeiten. Bei den Clippers kam Isaiah Hartenstein von der Bank auf gute 13 Zähler und acht Vorlagen.

Butler entscheidet nach doppelter Overtime

Die Miami Heat haben sich indes gegen Charlotte durchgesetzt - durch einen echten Kraftakt. 111:107 hieß es am Ende nach doppelter Overtime. Die Hornets meldeten sich nach schwachem Start eindrucksvoll zurück und führten im Schlussabschnitt mit 14 Zählern, brachten den Vorsprung aber nicht über die Zeit, unter anderem auch weil Bam Adebayo mit einem Monsterblock gegen LaMelo Ball ein echtes Highlight lieferte. Am Ende war es Jimmy Butler, der per Dreier Sekunden vor Schluss auf 107:102 stellte und den Sieg der Heat festigte.