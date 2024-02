Kleber verhilft Mavs bei Irving-Comeback zum Sieg - Schröder bleibt punktlos

Die Dallas Mavericks haben sich über die Rückkehr von Kyrie Irving und einen Sieg in Philadelphia gefreut. Für den Coach der Toronto Raptors war das Auftreten seiner Mannschaft "inakzeptal". Die NBA am Dienstag.

Back in Business: Kyrie Irving vorbei an Paul Reed (Nr. 44) beim Spiel der Mavs in Philadelphia. Getty Images

Nach sechs Spielen Zwangspause wegen einer Daumenverletzung ist Kyrie Irving zurück auf dem NBA-Parkett. Der Star-Guard der Dallas Mavericks setzte sich beim 118:102-Erfolg der Texaner bei den Philadelphia 76ers auch gleich wieder wirkungsvoll in Szene: 23 Punkte und acht Assists führten zusammen mit 19 Zählern von Luka Doncic und starken 14 des in der Starting Five stehenden Maxi Kleber (vier Rebounds, fünf Assists, ein Block) zum 27. Saisonsieg im 50. Spiel. Wichtig für die Mavs im Kampf um die Playoff-Teilnahme.

Die Sixers (30-19), die ohne ihren Top-Mann Joel Embiid (Meniskus) antreten mussten, hielten das Spiel bis ins Schlussviertel offen, indem Dallas dann mit 41 Punkten davonzog. Für die Mavs geht es nun weiter nach Brooklyn, an die alte Wirkungsstätte Irvings also.

"Niemand fragt dich, was du gestern gemacht hast"

Für Weltmeister Dennis Schröder setzte es mit den Toronto Raptors indes die nächste Niederlage (17-33) - beim 100:138 eine zudem deftige. Einen Tag nach der bitteren Overtime-Pleite gegen OKC waren die Kanadier chancenlos, Schröder selbst blieb bei fünf Assists in nur 18 Einsatzminuten punktlos. Brandon Ingram (41 Punkte, neun Assists, kein Turnover) von den "Pels" (29-21) hatte meist leichtes Spiel. "Müdigkeit ist Teil dieser Liga und in der gibt es keine Entschuldigungen", sagte Raptors-Coach Darko Rajakovic hinterher. "Niemand fragt dich, was du gestern gemacht hast, du musst einen Job erledigen - und unsere Leistung heute war inakzeptabel", schimpfte der Trainer über sein Team, das in keiner Zone wettbewerbsfähig gewesen sei.

Wesentlich runder läuft es bei Daniel Theis und den Los Angeles Clippers (34-15), die auch bei den Atlanta Hawks (22-28) die Oberhand behielten. Beim 149:144-Scheibenschießen gingen Kawhi Leonard (36) und James Harden (30) voran, Theis verpasste mit neun Zählern und acht Rebounds ein Double-Double nur knapp. Die Clippers sind in der engen Western Conference Dritter.

Lakers und Cavs gut in Schuss

Stadtrivale Lakers wurde beim 124:118 bei den Charlotte Hornets (10-39, Miles Bridges mit 41 Punkten) seiner Favoritenrolle gerecht und stellte auf 27-25. Zum dritten Sieg in Serie steuerte Anthony Davis mit 26 Punkten, 15 Rebounds und elf Assists das dritte Triple-Double seiner Karriere bei. D'Angelo Russell (28) und LeBron James (26) hatten ebenfalls großen Anteil am Erfolg.

Die Cleveland Cavaliers (32-16) fuhren per 136:110 über die Sacramento Kings (29-20) den 14. Sieg in den vergangenen 15 Partien ein und bleiben an der Spitzengruppe im Osten dran. Donovan Mitchell (29 Punkte) unterstrich seine gute Form einmal mehr.