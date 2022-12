Kleber erfolgreich am Oberschenkel operiert

Die Dallas Mavericks müssen aktuell ohne Maximilian Kleber auskommen. Seine Ausfallzeit ist unbekannt, die Operation aber gut verlaufen.

Erster Schritt zurück: Maximilian Kleber wurde erfolgreich operiert. NBAE via Getty Images

Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber ist erfolgreich am rechten Oberschenkel operiert worden und wird den Dallas Mavericks auf "unbestimmte Zeit" fehlen. Dies teilte das Team aus Texas am Dienstag mit. Kleber hatte den Sehnenriss bereits am 13. Dezember erlitten, er werde umgehend mit der Reha beginnen.

In dieser Spielzeit kommt Kleber bislang in 22 Partien auf durchschnittlich 25,6 Minuten Einsatzzeit sowie 6,2 Punkte und 3,5 Rebounds pro Spiel. Die Mavericks belegen in der Southwest Division derzeit Rang drei.

Kleber, der in der Europameisterschaft im Sommer fehlte, spielt bereits seit 2017 in der NBA für die Dallas Mavericks.