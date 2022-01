Klay dreht wieder auf: Die Warriors zerlegen Dallas

Keiner sammelte so viele Punkte wie Luka Doncic, doch die Dallas Mavericks unterlagen gegen Golden State deutlich. Andernorts waren die Superstars erfolgreicher im Einsatz.

Da halfen auch 25 Punkte von Luka Doncic nicht: Die Dallas Mavericks haben eine deutliche 92:130-Pleite bei den Golden State Warriors kassiert, bei denen Klay Thompson die wohl beste Partie seit seinem Comeback zeigte. Der "Splash Brother" kam auf 15 Punkte und sechs Assists, doch die Show stahl Jonathan Kuminga mit 22 Zählern von der Bank. Golden State bleibt im Westen Zweiter, Dallas Fünfter.

Die strauchelnden Los Angeles Lakers haben im ersten Spiel nach der Verletzungspause von Anthony Davis (acht Punkte in 24 Minuten) gegen die Brooklyn Nets gewonnen (106:96), die ihrerseits weiter auf den verletzten Kevin Durant und den wegen der fehlenden Impfung in New York nicht spielberechtigten Kyrie Irving verzichten mussten. Am Ende bedeuteten auch 33 Zähler von LeBron James den (erst) 24. Lakers-Sieg im 48. Spiel.

Die Superstars drehen auf

In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) schlossen sich die Stars der NBA eher James als Doncic an. Dank 36 Punkten von Jayson Tatum und 30 von Jaylen Brown konnten die Boston Celtics (128:75-Sieg über Sacramento) einen schwachen Auftritt von Dennis Schröder (1/5 aus dem Feld, zwei Punkte) sehr gut verkraften. Nikola Jokic (28 Punkte, Denver) und Joel Embiid (42 Punkte, Philadelphia) führten ihre Teams ebenfalls zum Sieg.