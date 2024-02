Bei Friedhelm Funkels Debüt an der Seitenlinie holte der 1. FC Kaiserslautern einen Punkt in Nürnberg, nun peilt der Trainer mit den abstiegsbedrohten Roten Teufeln einen Sieg bei der Heimpremiere an. Es gastiert der ebenfalls seit drei Spielen sieglose Karlsruher SC zum Südwest-Derby am Betzenberg.