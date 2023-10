In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Hannover erst in Führung, ehe die Gäste vermeintlich die Führung ausbauten. Voglsammer stand aber im Abseits, wenig später glich Tomiak per Strafstoß aus. In der zweiten Hälfte kam bei den Roten Teufeln Opoku ins Spiel - und damit auch mehr Schwung auf den Platz. Der Joker stach. In der Nachspielzeit flog dann noch Nielsen vom Platz und Tomiak verwandelte seinen zweiten Elfmeter.