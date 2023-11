Auswärtsschwäche adé: Mutige Fürther schlagen müde Teufel

Die SpVgg Greuther Fürth hat erstmals in dieser Saison drei Zähler in der Fremde geholt. Gegen Kaiserslautern zeigte das Kleeblatt einen couragierten Auftritt, belohnte sich - und brachte am Ende in Überzahl den Sieg über die Ziellinie.

Der Mann des Tages: Julian Green legte einen Treffer vor und traf dann noch vom Punkt selbst. IMAGO/Zink