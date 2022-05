Klauß: Zwei Siege für die neue Saison

Alles für die neue Saison lautet vor den letzten Spieltagen das Motto des 1. FC Nürnberg - dies bedeutet aber nicht, dass die Franken die aktuelle Spielzeit abgehakt hätten. Das Gegenteil ist der Fall.

Club-Coach Klauß will mit erfolgreichem Anlauf in die kommende Spielzeit starten. IMAGO/Zink

Cheftrainer Robert Klauß, dessen vorzeitige Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags offiziell verkündet wurde, will mit einem Sieg in Kiel und über Schalke gleich Schwung nehmen für die kommende Saison: "Wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, wie positiv sich ein gelungener Abschluss auf die Vorbereitung auswirkt." Nicht zu vergessen, dass es dem FCN auch im Hinblick aufs TV-Geld-Ranking sehr guttun würde, seinen derzeitigen 6. Platz zumindest zu verteidigen, wenn nicht gar zu verbessern.

Tabellarischer Aufschwung hält an

Verbessern ist übrigens auch ein Schlagwort, das brandaktuell beim Club ist. Unter der Ägide des nach der Last-Minute-Rettung im Juli 2021 neu installierten Sportvorstandes Dieter Hecking ist es kontinuierlich aufwärts gegangen, was wiederum eng mit dem von ihm verpflichteten Trainerstab mit Robert Klauß an der Spitze zusammenhängt. Von Platz 16 aus steigerte sich der FCN in der ersten Saison auf Platz 11, aktuell stehen die Zeichen auf einem erneuten Sprung um fünf Plätze nach oben.

Soweit zu der an reinen Fakten festzumachenden positiven Entwicklung. Sie spiegelt sich aber auch in anderen Faktoren wider. Das beginnt damit, dass etliche junge Spieler den Sprung in den Stammkader geschafft haben, und setzt sich über die zumeist mutig-erfrischende Spielweise fort. "Der Trainer lässt einen Fußball spielen, der zum Club passt und mit dem sich die Fans identifizieren können", betont Hecking - somit war die jetzige vorzeitige Vertragsverlängerung schon seit Wochen ein Thema und kommt nun alles andere als überraschend.

Ambitionierter Klauß ist "stimmiges Gesamtpaket"

Wie lange das "gute, stimmige Gesamtpaket", das Klauß laut Hecking darstellt, nunmehr an den Club gebunden ist, bleibt ebenso unter Verschluss, wie die Frage, ob das neue Vertragswerk eine Ausstiegsklausel besitzt. Das Einzige, was er und der Club "verraten", dass es beim Ja des Trainers schnell ging, keine langen und komplizierten Gespräche notwendig waren.

Wenig überraschend auch, dass Klauß, wie bei so einem Anlass üblich, von seinem Arbeitgeber schwärmt, von "Freude und Stolz" spricht und davon, dass er weiß, "woran es noch fehlt". Zum Beispiel, dass die dominanten Phasen seiner Mannschaft in einem Spiel mitunter noch zu abrupt enden. "Dies zu verbessern, ist die Aufgabe von uns", so Klauß, wobei er mit uns sich und den Trainerstab meint. Der 37-Jährige selbst hat sich als Fußballlehrer ebenfalls vorgenommen, den nächsten Schritt zu machen. "Sich ständig zu hinterfragen, um sich zu verbessern", bezeichnet er als einen Wesenszug, Hecking bezeichnet ihn darüber hinaus als ehrgeizig und ambitioniert.

Auch Hecking soll gehalten werden

Dass Letzteres auch auf den Sportvorstand zutrifft, bedarf keiner großen Erwähnung. Der 57-Jährige hat bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren betont, dass es für ihn nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Trainer in der Bundesliga eine große Motivation sei, in neuer Funktion mit dem Club in die Erstklassigkeit zurückzukehren. Laut seinem Vertrag hat er dazu laut offiziellem Stand nur noch in der kommenden Saison Zeit, denn im Juni 2023 läuft sein Arbeitspapier aus. Ein Umstand, den der Verein, in diesem Fall konkret der Aufsichtsrat, ändern will. Es wäre eine große Überraschung, wenn dieses Vorhaben scheitern sollte.

Ein Aufstieg ist nicht planbar. Und eine Glaskugel haben wir nicht. Robert Klauß

Doch zurück zu Klauß. Dass es ihn ebenfalls in die Bundesliga zieht, mit dem Club selbstredend, daran lässt er keinen Zweifel aufkommen - das Wann allerdings lässt er offen. "Ein Aufstieg ist nicht planbar. Und eine Glaskugel haben wir nicht", betont er in dem Wissen, dass seine Mannschaft eine neue, höhere Erwartungshaltung erzeugt hat. "Es ist doch erst mal positiv, dass die Ansprüche an uns gewachsen sind."

Zukunftsvisionen zunächst nur im Nachwuchs

Einer konkreten Zielsetzung für die kommende Saison verweigert er sich dennoch, die gibt es erst im Laufe der Vorbereitung, "wenn wir unseren Kader und den der anderen einschätzen können - so wie in der vergangenen Saison." Da hatten die Franken kurz vor dem Start das Ziel Platz 5 bis 8 ausgegeben, nachdem sich Hecking in der internen, kontroversen Diskussion durchgesetzt hatte. Dass der Club-Anhang es sich nun eine Spur forscher wünscht, steht bereits jetzt fest.

Unabhängig von der offiziellen Zielsetzung will der FCN seine sich zuletzt ebenfalls erfreulich entwickelnde Nachwuchsförderung weiter optimieren. Zu diesem Zweck will er einen internen Perspektivkader bilden, der aus den vielversprechendsten Spielern der U 16 bis U 21 bestehen wird. Diese Gruppe, die sich stetig verändern kann, bekommt dann zusätzlich zum normalen Training eine individuelle Extra-Förderung. Ex-Profi Dieter Frey (49), zuletzt neben seinem Job als Mathematik- und Sportlehrer im NLZ als Ausbildungsleiter der U 12 bis U 15 tätig, lässt sich freistellen und wird sich dieser Aufgabe hauptamtlich annehmen.