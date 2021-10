Klauß: "Wir sind selbstbewusst, aber auch demütig"

Der 1. FC Nürnberg ist die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der 2. Liga. Das soll aus Sicht des FCN auch am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hannover so bleiben. Doch Coach Robert Klauß sieht die 96er auf einem aufsteigenden Ast.

Groß verändern wird sich der Kader der Nürnberger im Vergleich zum 2:2 beim HSV nicht. Einzig Manuel Schäffler kehrt nach abgesessener Sperre zurück. "Wir werden uns heute die letzten Trainingseindrücke anschauen, sowohl in Sachen Startelf als auch beim Kader sind noch nicht alle Entscheidungen getroffen", sagte Klauß auf der Pressekonferenz am Freitag.

Sicher ist in jedem Fall: Die Franken gehen mit breiter Brust in das Duell mit Hannover. Von acht Saisonspielen wurde noch keines verloren (drei Siege, fünf Remis), zu Hause gab es zuletzt drei Siege in Serie. "Wir hatten das Glück, unsere Heimsiege vor Zuschauern bejubeln zu dürfen, dieses Gefühl hat sich bei den Spielern festgesetzt", weiß der Coach, der im umkämpften 2:0 gegen Düsseldorf einen Schlüssel sieht: "Das war ein Schlüsselerlebnis. Wir haben in der 96. Minute den Elfmeter reingemacht. Das gibt uns schon ein gutes Gefühl, aber keine Sicherheit. Wir sind selbstbewusst, aber auch sehr demütig und wissen, dass nichts automatisch kommt und wir hart arbeiten müssen."

Klauß: "Wir müssen uns sehr strecken"

Auch am Samstagabend gegen Hannover. Die 96er holten aus acht Spielen zehn Punkte. Nach zwei Siegen gab es am letzten Spieltag ein 1:2 gegen Sandhausen. "Ich lasse mich von der Heimniederlage nicht blenden. Hannover war in den letzten drei Spielen gut unterwegs, es kommt ein wirklich starker Gegner auf uns zu", so der FCN-Coach. "Sie haben robuste, erfahrene Innenverteidiger, über die Außen bringen sie viel Tempo mit und im Zentrum haben sie gute Fußballer. Es kommt also eine sehr komplette Mannschaft auf uns zu und wir müssen uns sehr strecken, um erfolgreich zu sein."

FCN mit Sondertrikot

Die Nürnberger werden am Samstagabend mit einem Sondertrikot auflaufen. Der Club setzt sich für die Gesundheit der Kinder ein. Auf der Brust wird das Logo vom Bundesverband Kinderhospiz zu sehen sein, den Ärmel ziert "Franken hilft eV.". "Ich bin selbst Vater und freue mich sehr, dass diese Aktion stattfindet und wir als Club sie unterstützen. Das ist eine tolle Sache", freut sich Klauß.