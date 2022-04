Klauß: "Wenn wir die Chance haben ..."

Am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der 1. FC Nürnberg den SV Darmstadt 98. Es ist die Chance, den Rückstand auf den aktuellen Tabellenzweiten auf zwei Punkte zu verkürzen.

Robert Klauß muss gegen die Lilien auf den gelbgesperrten Fabian Nürnberger verzichten, für den Tom Krauß eine "klare Option" sei, sagte der Club-Coach auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Die Stimmung im Team sei trotz der jüngsten 1:3-Niederlage in Heidenheim gut: "Die Jungs wissen, dass wir eine gute Saison spielen und dass wir eine gute Ausgangssituation haben für die letzten sechs Spiele. Wir freuen uns, dass wir alle vier, die über uns stehen, noch als direkte Konkurrenten haben."

Wir wollen alles mitnehmen, was wir kriegen können und dann hoffen, dass wir so lange wie möglich die Chance haben, etwas zu erreichen. Robert Klauß

Der erste kommt nun mit Darmstadt, ein offensivstarkes Team mit viel Tempo und gefährlichen Standards, dazu mit viel Physis sehr robust ausgestattet, benannte der 37-Jährige die Vorzüge der Hessen. Es sei der Plan, den Tabellenzweiten möglichst vom Tor weghalten, was natürlich nicht immer gelingen kann. Dann aber gelte es in jedem Moment hellwach zu sein, dies wolle man besser machen als zuletzt. "Wir wollen uns die drei Punkte krallen gegen Darmstadt. Wir wollen das Spiel genießen vor unseren Fans und alles reinlegen." Genauso werde man die letzten Spiele angehen, "alles mitnehmen, was wir kriegen können und dann hoffen, dass wir so lange wie möglich die Chance haben, etwas zu erreichen. Das ist das Ziel."

Die Chance, etwas zu erreichen? Ja, was denn genau? Mit dem erwünschten Sieg würde der fünftplatzierte FCN zunächst bis auf zwei Punkte an die Darmstädter heranschnuppern. "Klar birgt es eine gewisse Brisanz, wenn man auf ein Team trifft, das in der Nähe steht", meinte Klauß, der sich bezüglich der Aufstiegsambitionen nicht vollends aus der Reserve locken ließ, dann aber doch Angriffslust versprühte: "Wenn wir die Chance haben, wollen wir Vierter, Dritter, Zweiter, Erster werden. Das ist ja ganz normal, das will jede Mannschaft, wir wollen besser werden." Und es sei natürlich auch eine Phase in der Saison, wo man auf die Tabelle schauen würde.

Aber Klauß betonte auch, dass alles sehr eng sei und es auch etwas zu verteidigen gäbe, "denn der Sechste ist ja jetzt nicht 20 Punkte weg". Jeder Tabellenplatz sei wichtig hinsichtlich der Fernsehgelder, des Rankings, für die gute Stimmung. Auch da sei es entscheidend, für das (eigentliche) Saisonziel (Platz 5 bis 8, Anm. d. Red.) Punkte dazu zu packen.