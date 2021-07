Klauß: "Waren überlegen und dominant, aber ..."

Gemischte Gefühle beim 1. FC Nürnberg: Die Leistung stimmte beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue, das Ergebnis nicht. Dass der Ball vorne nicht über die Linie wollte, wurmte hinterher nicht nur Trainer Robert Klauß. Der wähnt seine Offensivabteilung jedoch glänzend aufgestellt.

"Platz 5 bis 8" hatte Sportvorstand Dieter Hecking vor dem Saisonstart als Ziel ausgegeben. Stück für Stück soll es für den FCN nach vorne gehen, auf die Plätze 16 und 11 in den vergangenen beiden Spielzeiten soll jetzt eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte her. Wie hilfreich ein Heimsieg gegen Erzgebirge Aue zum Auftakt gewesen wäre, liegt auf der Hand. Doch es kam anders.



Klauß sah viel Gutes - aber zu wenig Zielstrebigkeit

Das Fazit des FCN-Trainers fiel dementsprechend aus. "Wir waren überlegen, dominant, haben sehr viel investiert, aber im letzten Drittel waren wir einfach nicht klar genug", resümierte Robert Klauß, der in seiner Rückschau auf das Spiel mehrmals zum Wörtchen "aber" greifen musste, bei "Sky": "Wir hätten viele Situationen um die Box herum besser ausspielen müssen, wo wir den Mitspieler im Strafraum nicht finden oder eine falsche Entscheidung treffen. Trotzdem hatten wir die Einschussmöglichkeiten, aber da haben wir dann einfach die Zielstrebigkeit vermissen lassen."



Vor etwas mehr als 11.000 Zuschauern überzeugte seine Mannschaft über die komplette Spieldauer in Sachen Intensität, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Dem Team war anzumerken, dass es dem Anhang bei der Rückkehr ins Stadion ein Erfolgserlebnis bereiten wollte. Und die Zuschauer zogen mit und peitschten ihre Mannschaft immer wieder nach vorne - bis in den gegnerischen Strafraum.

Warum Shuranov und Borkowski den Vorzug vor Schäffler erhielten

Doch dort standen die Gäste dermaßen engmaschig und diszipliniert, dass sich für den FCN nur selten offene Schussfenster auftaten. Zwei davon boten sich den Youngstern im Sturm, doch Erik Shuranov (33.) und Dennis Borkowski (63.) ließen die besten Chancen der Hausherren liegen. Warum sich Klauß für zwei 19-Jährige in der Startelf und gegen erfahrenere Kollegen wie Manuel Schäffler oder Robin Hack entschieden hatte, erklärte er nach dem Schlusspfiff: "Erik und Denno haben in der Vorbereitung geknipst, deshalb haben sie das Vertrauen bekommen." Nicht unerwähnt ließ er allerdings, dass das keine Bedeutung für die kommenden Spiele habe. "Wir haben sehr gute Qualität dahinter, da haben wir die Qual der Wahl". Schäffler, Hack oder Felix Lohkemper "scharren mit den Hufen", so Klauß.



Die Schlussfolgerungen für den Coach: "Wir müssen wir mit dem Punkt leben, obwohl wir extrem viel investiert haben. Wir sind oft ins letzte Drittel gekommen, das ist natürlich auch das Schwierigste im Fußball: Tore zu schießen. Da müssen wir einfach noch weiter arbeiten. Trotzdem glaube ich, dass wir für das erste Spiel - was die Einsatzbereitschaft angeht, die Leidenschaft - eine gute Leistung gebracht haben. Dass noch nicht alles rund läuft, kann passieren."



Vielleicht gibt es ja schon am Freitag (18.30 Uhr) mehr Grund zum Jubeln. Dann tritt der Club beim SC Paderborn an, der am ersten Spieltag ebenfalls 0:0 (gegen Heidenheim spielte).