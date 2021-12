Klauß verrät: "Mein Vertrag läuft nicht aus"

Robert Klauß (37) lässt sich nur ungerne in die Karten blicken, am Freitag machte der Trainer des 1. FC Nürnberg aber ein verblüffendes Geständnis.

Es liegt in der Natur von Pressekonferenzen vor Spieltagen, dass ihr Gehalt an Neuigkeiten eher gering ist. Klar, welcher Trainer möchte sich schon gerne in die Karten blicken lassen. Und so gibt er zwar den neuesten Stand an Verletzten oder Nicht-Mehr-Verletzten bekannt, in Sachen Aufstellung wie taktische Ausrichtung hält er sich in der Regel bedeckt bis verschlossen. Letzteres ist meist bei FCN-Coach Robert Klauß der Fall - so auch vor der Partie gegen Kiel am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Da bis auf Florian Hübner (Rückstand nach Schulter-OP) und Felix Lohkemper (Probleme im Hüft- und Adduktorenbereich) alle Spieler zur Verfügung stehen, hat der Trainer das, was er am liebsten hat, und zwar eine große Auswahl. Mehr Einblicke gibt’s, das Spiel betreffend, nicht. Und doch verrät Klauß in eigener Sache etwas, das viele überrascht.

"Zu wenige Punkte": Klauß warnt vor Kiel

Doch der Reihe nach: Kiel, der Gegner. Schwierig wie gefährlich, zumal die Platzierung der miserabel gestarteten Störche wie deren Nähe zur Abstiegszone laut Klauß ein verzerrtes Bild über deren wahres Leistungsvermögen abgeben. "Wenn man sich die Spiele der Kieler anschaut, lässt sich festhalten, dass sie zu wenige Punkte haben", so Klauß, der den Dritten der Vorsaison trotz des Verlusts von Stammspielern als gut besetzten Zweitligisten bezeichnet, der über gute Abläufe verfügt.

Apropos zu wenige Punkte im Verhältnis zur gezeigten Leistung. Bei diesem Thema können die Nürnberger mitreden, sie, die mit 13 ungeschlagenen Pflichtspielen starteten, sind zuletzt ergebnistechnisch unter die Räder gekommen: Die jüngsten drei Heimspiele konnten sie nicht gewinnen, von den letzten fünf Pflichtspielen verloren sie vier. Dass sie jedes von ihnen hätten gewinnen können, zugleich aber keine der Niederlagen unverdient war, sagt wiederum viel über die Ausgeglichenheit der Liga aus.

Gewinnen "einfach geil"

Von einer Ergebnisdelle, geschweige denn einer Ergebniskrise, will Klauß somit nichts wissen. Man müsse jedes Spiel einzeln betrachten, und es waren jeweils immer andere Kleinigkeiten, die an jenem Tag nicht gepasst hätten. Beim Weg an sich, dem großen Ganzen also, jedoch passe die Richtung. "Es wird gerne vergessen, dass wir trotz der einen oder anderen erfahrenen Stütze eine junge Mannschaft haben, deren Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist", führt der FCN-Coach aus, der dem reinen Gewinnen-Verlieren-Denken nichts abgewinnen kann: "Zunächst geht es um die Leistung, die wir auf den Platz bringen, dann darum, welches Resultat aus ihr folgt. Und erst dann schauen wir darauf, wie sich das in der Tabelle auswirkt." Das Gewinnen, um oben dran zu bleiben, ist folglich für ihn nicht das Thema am Samstag. Es geht für ihn rein ums Gewinnen an sich, weil "das einfach geil ist" - und selbstredend die Entwicklung bestätigt.

Dass der seit dem vergangenen Mittwoch 37-Jährige auf jeden Fall vertraglich über den Sommer hinaus für besagte Entwicklung verantwortlich zeichnen wird, ist keine Kleinigkeit - und bislang in dieser Form nicht bekannt gewesen. Als Sportvorstand Dieter Hecking im Frühsommer 2020 die damals vakante Trainerstelle überraschend an Klauß vergab, teilte der Verein zwar offiziell die Vertragsdauer nicht mit, doch aus dem Inneren sickerte vermeintlich die Laufzeit von zwei Jahren durch - und so wurde um den Club herum das Frühjahr 2022 als das Ende der Vertragslaufzeit alsbald zum offiziellen Fakt.

Man musste fast von laufenden Gesprächen ausgehen

Ein Umstand, den der Sportvorstand erst unlängst eher bekräftigte denn korrigierte. Auf die Zukunft seines Trainers angesprochen blieb Hecking dermaßen im branchenüblichen Vagen, dass man von laufenden Vertragsgesprächen ausgehen konnte, nein, fast musste. Nur, ein typischer Fall von auf Glatteis geführt: Klauß verriet bei der PK im Zuge der vorzeitigen Verlängerung von Mittelfeldspieler Johannes Geis, dass sein Vertrag mitnichten ausläuft: "Ich sage zwar nicht, wie lange mein Vertrag gültig ist, aber er läuft nicht aus."