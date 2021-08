Klauß und die Sorgen in der Nürnberger Innenverteidigung

Ist der 1. FC Nürnberg noch sieglos oder noch ungeschlagen? Eine Frage, die mit Fortuna Düsseldorf der Gegner am kommenden Samstag ein Stück weit beantworten könnte. FCN-Coach Robert Klauß muss dabei aber auf Florian Hübner verzichten.

Nach den zwei Unentschieden gegen Aue (0:0) und Paderborn (2:2) kommt mit der Fortuna aus Düsseldorf am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Mannschaft ins Max-Morlock-Stadion, die vermeintlich höher einzustufen ist als die Auftaktgegner des FCN. Die Fortuna also eine erste kleine Standortbestimmung? FCN-Trainer Robert Klauß schüttelt den Kopf: "In dieser extrem ausgeglichenen Liga maße ich mir zu dem frühen Zeitpunkt der Saison nicht an, wer wie einzustufen ist." Somit stelle sich für ihn wie seine Mannschaft diese Frage auch überhaupt nicht. "Es geht einzig darum, sich auf die Fortuna konzentriert vorzubereiten", so Klauß.

Dass die Spielweise der Rheinländer, nimmt man deren bisherige Auftritte unter ihrem neuen Trainer Christian Preußer als Maßstab, dem Club entgegenkommen könnte, ist zumindest nicht von der Hand zu weisen - und stellt gleichzeitig eine unterhaltsame Partie in Aussicht. Aktiv sein lautet nämlich die Prämisse der Fortuna, was wiederum dem Club eher liegt, als Abwehrbeton bröslig werden zu lassen, auch wenn er im Vergleich zur vergangenen Saison da deutliche Fortschritte gemacht hat. Siehe die zweite Hälfte gegen Aue.

Muss Hübner operiert werden?

Doch zurück zur Fortuna: Ihr Offensivspiel, das sie vornehmlich über außen aufzieht, birgt für den FCN selbstredend auch Gefahren, schließlich hatte die Defensive der Franken bislang in jedem Pflichtspiel ihre Wackelphasen. So gesehen ist es schon eine Hiobsbotschaft, die den Club am Donnerstag ereilte: Die Bandverletzung in der Schulter des Innenverteidigers Florian Hübner, die er sich in der Vorbereitung gegen 1860 (3:2) zugezogen hatte, erweist sich als hartnäckiger und schwerwiegender als gedacht. Der 30-Jährige fällt nicht nur definitiv gegen die Fortuna aus, ihm droht gar eine längere Pause. Am Freitag entscheidet sich, ob der Neuzugang von Union Berlin operiert werden muss.

In den ersten beiden Liga-Spielen hat Hübner laut seinem Trainer "auf die Zähne gebissen" und sie trotz der schmerzenden Schulter komplett bestritten - und dies übrigens richtig ordentlich. Im DFB-Pokal gegen Ulm (1:0) bekam er dann eine Regenerationspause verordnet, auch bei dem einen oder anderen Training wurde er bewusst herausgenommen in der Hoffnung, dass sich das Gelenk erholen und der Schmerz kleiner werden würde.

Der nächste Schritt für Schindler

Eine unerfüllte Hoffnung, die nun zu Christopher Schindlers Ligadebüt für den FCN sorgen wird. Der Neuzugang von Huddersfield wird gegen die Fortuna an der Seite von Asger Sörensen verteidigen - wie zuletzt in Ulm, als der 31-Jährige seinen Pflichtspieleinstand bei den Franken gab. Einen ordentlichen, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Ex-Münchner-Löwe aufgrund einer schwereren Knieverletzung mit einer rund siebenmonatigen Wettkampfpause in Nürnberg seinen Dienst antrat.

Und auch wenn die Wunschformation in der Innenverteidigung Hübner-Schindler gelautet hat, so ist von Beginn an klar gewesen, dass Letzterer erst Schritt für Schritt herangeführt werden musste. Auch wenn dieser Umstand ihm viel Geduld abforderte, so liegt er doch voll im Zeitplan. Die ersten beiden Ligaspiele gehörte er dem Kader an, hätte folglich spielen können, auch wenn er noch nicht ganz bei hundert Prozent gewesen ist. "Das, was ihm jetzt noch fehlt, kann er sich nur noch über Spielpraxis holen", befand damals sein Trainer. Somit war die Partie in Ulm ein weiterer wichtiger Schritt für Schindler gewesen - der nächste folgt am Samstag.