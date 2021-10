Klauß über Dovedan: Vom Vertrauen, einer Einbahnstraße und der Pflicht zur Rechtfertigung

Zehn Spieltage in der Saison ist der 1. FC Nürnberg nach wie vor ungeschlagen und mischt an der Tabellenspitze mit. Einzig den FC St. Pauli nennt Trainer Robert Klauß auf die Frage, ob es ein besseres Team in der 2. Liga gebe.

23 000 Karten hat der Club für das Heimspiel gegen Heidenheim am Samstag bislang verkauft. Sie werden Zeuge werden, ob der Serie von vier Siegen und sechs Unentschieden ein weiteres ungeschlagenes Match hinzugefügt wird. Der FCN ist schwer zu besiegen, so viel steht fest. Gibt es also ein stärkeres Team in dieser Liga? "Der FC St. Pauli ist in allen Bereichen besser als wir", entgegnet Trainer Robert Klauß, vier Punkte Vorsprung der Hanseaten dienen als Beleg für diese These. Ansonsten geben es in der engen Tabelle Teams, die einzelnen Teilbereichen besser, in anderem schlechter seien als seine Mannschaft. Die Vorzüge seines Teams? "Wir haben unsere Stärken in der Defensive und der Kompaktheit." Stimmt, mit sieben Gegentoren stellt der FCN die beste Abwehr de Liga, während zwölf eigene Treffer eigentlich eine zu dürftige Ausbeute für ein Spitzenteam sind. Hier gibt es Luft nach oben.

Recht hat Klauß auch mit der Behauptung, "jedes Spiel in dieser Liga ist eng". Das gilt auch für den nächsten Gegner Heidenheim. "Ich denke nicht, dass sie bei uns ins offene Messer laufen, das ist eine erfahrene und gewachsene Mannschaft. Vor allem in der Offensive sind sie sehr gut besetzt und immer gefährlich." Klauß wird den Württembergern mit nahezu unverändertem Personal begegnen. Beim angeschlagenen Dennis Borkowski will der Trainer kein Risiko eingehen, der Stürmer soll am kommenden Dienstag im Pokal gegen den Hamburger SV zurückkehren.

Lob für Donovan

Dafür kann er wieder mit dem zuletzt gesperrten Nikola Dovedan planen. Ob dieser auch in der Startelf steht, wollt Klauß in der Pressekonferenz am Freitag aber nicht verraten. "Wir haben unterschiedliche Stürmertypen, ich würde dem Gegner damit zu viele Anhaltspunkte geben", begründete er die Geheimniskrämerei. Immerhin lobt er Dovedan: "Er ist fleißig und hat Lust, sich in Duelle zu begeben und den Gegner zu stressen. Das hilft uns. Wenn Dove Vertrauen spürt, kann er sein Potenzial entfalten." Der mahnende Zusatz: "Das ist keine Einbahnstraße, er muss es rechtfertigen." Viel spricht in der Tat für eine Nominierung Dovedans.

Bei drei Partien innerhalb von sechs Tagen kündigt Klauß nach Heidenheim aber schon jetzt den ein oder anderen Wechsel an. "Es ist unwahrscheinlich, dass wir dreimal mit der identischen Elf beginnen." Die Partien gegen den HSV (Dienstag) und in Darmstadt am nächsten Freitag hätten aber auf die Aufstellung gegen Heidenheim noch keinen Einfluss.