Klauß sichert sich Platz in Rapids Geschichtsbüchern - und in den Herzen der Fans

Mit dem Derbysieg über die Wiener Austria ist Robert Klauß endgültig beim SK Rapid angekommen. Eine kommentierende Analyse von kicker-Österreich-Redakteur Nikolaus Fink.

Wirklich Lust, daraus machte er nach dem 3:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria keinen Hehl, hatte Rapid-Trainer Robert Klauß auf die "Sky"-Sendung "Talk & Tore" nicht. Viel lieber hätte der 39-Jährige die Party mit dem grün-weißen Anhang - wie einige Spieler und Funktionäre - umgehend unter dem Block West fortgesetzt. Doch stattdessen eilte Klauß direkt nach der Pressekonferenz in den Katakomben des Allianz Stadions zum nächsten Medientermin. Und hinterließ auch dort einen äußerst souveränen Eindruck.

Diesen hatte man bereits bei seiner Antritts-Pressekonferenz am 20. November des Vorjahres gewinnen können. Drei Monate später ist Klauß nun endgültig in Wien-Hütteldorf angekommen. Mit dem ersten Derby-Heimsieg im 2016 eröffneten Allianz Stadion sicherte sich der deutsche Cheftrainer nicht nur einen Eintrag in den grün-weißen Geschichtsbüchern, sondern (zumindest vorübergehend) auch einen Platz in den Herzen der Rapid-Fans.

Klauß stabilisiert Rapid

Wie groß die Sehnsucht nach dem Derbysieg im eigenen Stadion gewesen war, wurde in und nach den 90 Minuten am Sonntagabend ersichtlich. Die Stimmung erinnerte an den 1:0-Heimerfolg über die Fiorentina im August, die auch der damalige Cheftrainer Zoran Barisic als außergewöhnlich wahrgenommen hatte. Spiele wie dieses zeigen, dass bei Rapid unter Barisics Ägide bei Weitem nicht alles schlecht war. Doch letztlich scheiterte er an den zu inkonstanten Leistungen und Ergebnissen seiner Mannschaft.

Klauß hat es in den vergangenen drei Monaten geschafft, Rapid zu stabilisieren. Seit seiner Bestellung zum Cheftrainer gewannen die Hütteldorfer fünf von sieben Pflichtspielen. Seine Vergangenheit im Red-Bull-Kosmos dürfte unter den Rapid-Fans spätestens seit Sonntag daher keine Rolle mehr spielen. Der 39-Jährige selbst konnte sich am Rande des Derbysiegs einen kleinen Seitenhieb in Richtung Salzburg nicht verkneifen. "Gegen Salzburg können wir eh nicht so viel erwarten, da kommt von der Gegenseite auch nicht so viel", meinte Klauß in Bezug auf die vergleichsweise ausbaufähige Stimmung bei seiner bisher einzigen Niederlage (0:1) als Rapid-Coach.

Rapid mit anderem Derby-Gesicht

Die Entwicklung in Hütteldorf seit dieser Niederlage ist durchaus bemerkenswert. Insbesondere gegen Sturm Graz (1:1) und die Wiener Austria wusste Rapid auch fußballerisch zu gefallen. Und im Unterschied zur Zeit unter Zoran Barisic auch entsprechende Ergebnisse einzufahren. Für Klauß grenzte die erste Hälfte im Derby sogar an Perfektion. Ein Umstand, an dem der ehemalige Nürnberg-Trainer großen Anteil hat. Denn im Gegensatz zu den vorangegangenen Duellen mit der Austria kam Rapid diesmal aggressiv und voller Mut aus der Kabine. "Sie haben uns da überrollt", musste auch Austria-Coach Michael Wimmer anerkennen.

Dass bei Rapid noch lange nicht alles perfekt ist, zeigte sich dann nach Wiederbeginn. Auch Klauß blieb der Leistungsabfall naturgemäß nicht verborgen, weshalb er vor verfrühter Euphorie warnte: "Auch wenn es jetzt der Derbysieg war, müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht alles in den Himmel loben." Es ist Klauß zuzutrauen, auch dieses Unterfangen mit Bravour zu meistern. Wie seine ersten drei Monate in Wien-Hütteldorf.