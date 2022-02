Klauß setzt auf Tempo - Schindler vor der Rückkehr

Der 1. FC Nürnberg tritt am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hansa Rostock an. Wie immer ließ sich Trainer Robert Klauß nicht in die (Aufstellungs-)Karten schauen. Eine Rückkehr von Christopher Schindler zeichnet sich dennoch ab.

Sein Comeback steht bevor: Christopher Schindler, hier mit Coach Robert Klauß. imago images/Zink