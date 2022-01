Klauß‘ Reihenfolge: Leistung, Ergebnis, Tabellensituation

Der 1. FC Nürnberg bekommt es beim Neustart mit dem SC Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu tun. Trainer Robert Klauß erwartet ein Duell auf Augenhöhe und bleibt sich bei Nachfragen bezüglich der eigenen Ambitionen selbst treu.

Es geht wieder los: Nürnberg und Coach Robert Klauß haben in der Vorbereitung Schwerpunkte gesetzt. imago images/Zink

Personell ist der Club-Trainer fast ohne Sorgen, lediglich der Einsatz von Tim Handwerker, der im Training das Knie überstreckt hat, ist unsicher. Die Entscheidung darüber werde am Freitag fallen. "Er hat individuell trainiert, es sieht ganz gut aus", versprühte Klauß auf der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag Zuversicht, dass seine 23-jährige Stammkraft wird auflaufen können. Und wenn nicht, gelte das Vertrauen in Abwesenheit von Kilian Fischer (muskuläre Verletzung) Konstantin Rausch, der dann als Linksverteidiger zum Zug kommen würde.

Köpke definitiv im Kader

Weitere Aufstellungsdetails ließ sich der 37-Jährige nicht entlocken. "Verrate ich nicht", beantwortete Klauß die Frage danach, ob das Sturmduo Nikoal Dovedan und Manuel Schäffler heißen wird. Auch um dem Gegner nicht zuviel preiszugeben, "lasse ich mir nicht in die Karten schauen". Immerhin bestätigte der FCN-Trainer, dass der zuvor lange verletzte Pascal Köpke auf jeden Fall im Kader stehen wird, der eine zusätzliche Komponente ins Club-Spiel einbringen könnte, weil er "gute Laufwege hat und Tiefenläufe einbringt."

Gegner Paderborn genießt bei Klauß eine hohe Wertschätzung: "Sie haben eine klare Art, Fußball zu spielen, versuchen immer, ihr Spiel durchzudrücken.“ Dies ist den Ostwestfalen vor allem auswärts bislang exzellent gelungen, die 07er sind unbesiegt bei fünf Siegen und drei Remis (19:7 Tore). Beeindruckt ist Klauß von allem von den zwei gefährlichen Stürmern (Sven Michel, Felix Platte, Anm. d. Red.): "Das müssen wir in den Griff kriegen. Ich erwarte eine schwierige Aufgabe und ein Spiel auf Augenhöhe."

Direkt die zweite Frage im neuen Jahr nach dem Aufstieg … das interessiert mich überhaupt nicht. Robert Klauß

Früh hatte es auch erneut die Nachfrage nach der Zielsetzung für die Restrunde gegeben. Ob der Club bis zum Ende oben dabei bleiben könne? Klauß antwortete süffisant: "Direkt die zweite Frage im neuen Jahr nach dem Aufstieg … das interessiert mich überhaupt nicht. Wir blicken auf Paderborn, dann wird die Situation wieder neu bewertet. Natürlich wollen wir konstant sein und von Formschwankungen verschont bleiben und Ausreißer nach oben haben - das ist unser Ziel."

Gegen den SCP interessiere vor allem, ob und wie die in der Vorbereitung gesetzten Schwerpunkte umgesetzt werden. Als da wären kompaktes Verteidigen und geradlinigeres Spiel nach vorne. Klauß stellte am Ende seine Prioritäten noch einmal klar - in Reihenfolge seien dies: Erstens die Leistung, zweitens das Ergebnis und drittens die Auswirkung auf die Tabelle.