Klauß: "Mehr ist immer das Ziel"

Die Trainingswoche beim 1. FC Nürnberg stand ganz im Zeichen der Belastungssteuerung. Etliche Spieler laborieren an Blessuren, am Vorhaben für die Partie bei Erzgebirge Aue (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lässt Coach Robert Klauß aber dennoch keinen Zweifel.

Noch einmal voller Fokus: Robert Klauß und der Club sind in Aue am Ball. picture alliance/dpa/Revierfoto

Gleich ein Sextett war oder ist beim Club angeschlagen - Nachwirkungen aus dem Spiel auf Schalke (1:4). Nürnbergs Coach Robert Klauß gab sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag dennoch zuversichtlich, dass im Erzgebirge alle fraglichen Akteure zur Verfügung stehen werden. Keeper Christan Mathenia, Enrico Valentini und Tim Handwerker waren am Donnerstag zurück im Training, bei Mats Möller Daehlie, Tom Krauß und Johannes Geis werde man nach der abschließenden Übungseinheit eine Entscheidung über ihr Mitwirken fällen.

Als Alternativen oder auch von Beginn an stehen Fabian Nürnberger ("Er hat gute Schritte gemacht in den letzten Wochen und ist ein Startelfkandidat") und Linus Tempelmann ("Er ist eine sehr gute Option") bereit. Das Aufstellungspuzzle werde am Freitag zusammengesetzt, meinte Klauß.

Die Mischung muss stimmen

Die 1:4-Pleite auf Schalke habe man aufgearbeitet, nun gelte dem Gastspiel in Aue beim Rückrundenstart noch einmal der volle Fokus. Mit dem Ziel, das Punktekonto aufzufüllen und "hoffentlich siegreich vom Platz zu gehen". Vor Aue sei man gewarnt, sagte der 37-Jährige, der die Stärken der Sachsen im schnellem Umschalten und bei tiefen Bällen benannte. "Wir müssen wach und aktiv sein, unser Mix aus gutem Fußball und Aggressivität muss stimmen."

Keine Punktevorgabe für die Rückrunde, aber ...

Ob man sich beim Club eine bestimmte Punkteanzahl für die Rückserie vorgenommen habe? "Mehr ist immer das Ziel", so Klauß. Und natürlich auch wünschenswert, denn es sei immer ein gutes Zeichen für eine Entwicklung, wenn man in der Rück- mehr Punkte als in der Hinrunde sammelt. Das habe der FCN im letzten Jahr geschafft, eine Marke würde man sich jedoch nicht setzen: "Wir haben jetzt 27 - das ist gut, aber unser Ziel ist es, besser zu sein", wiederholte der FCN-Coach.