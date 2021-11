Klauß: Keine Sorge vor einem Negativlauf

Der 1. FC Nürnberg ist am Freitagabend (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen am Ball. Beim Tabellen-16. fordert Club-Coach Robert Klauß eine Topleistung, um wieder in die Spur zu finden.

Schafft der FCN nach zwei Pleiten die Trendwende? Das ist natürlich der Wunsch von Coach Robert Klauß. imago images/Zink