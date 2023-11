Klauß in Pole Position: Rapids Trainersuche neigt sich dem Ende zu

Die Trainersuche des SK Rapid scheint bald ein Ende zu nehmen. Trotz namhafter Konkurrenz dürfte Robert Klauß in der kommenden Woche als neuer Chefcoach präsentiert werden.

Robert Klauß

Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass der 38-Jährige der neue Cheftrainer des SK Rapid wird. Seit seinem Aus beim 1. FC Nürnberg vor etwas mehr als einem Jahr ist Klauß vereinslos. Vor seinem Engagement in Franken hatte er einige Positionen bei RB Leipzig bekleidet. Der Deutsche gilt als absoluter Fachmann, den Lehrgang zum Fußballlehrer schloss er im März 2018 als Jahrgangsbester mit einem Schnitt von 1,0 ab. Klauß könnte bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen BW Linz (26. November, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) zum ersten Mal auf der grün-weißen Trainerbank sitzen, will Rapid den neuen Trainer doch bereits in den nächsten Tagen präsentieren.

Enrico Maaßen

Der ehemalige Augsburg-Coach war laut "KURIER"-Informationen zunächst Rapids Wunschkandidat, entschied sich nun aber offenbar gegen eine Unterschrift. Das berichtete am Sonntag die BILD. Maaßen war zuletzt in der deutschen Bundesliga beim FC Augsburg tätig, wo sein Vertrag nach seiner Entlassung im Oktober noch bis 2025 läuft. Demnach wäre für Rapid bei einer Verpflichtung eine Ablösesumme fällig geworden.

Ronald Brunmayr

Der 48-Jährige war laut kicker-Informationen lange einer der Top-Kandidaten für die Trainerposition bei Rapid. Als Co-Trainer von Oliver Glaser gewann Brunmayr mit Eintracht Frankfurt die Europa League, als Chefcoach mangelt es ihm jedoch noch an Erfahrung auf höchster Ebene. Vor seinen Erfolgen in Hessen führte er Blau-Weiß Linz in der Saison 2020/21 in der 2. Liga zum Meistertitel. Zusätzliches Plus: Brunmayr würde Rapid keine Ablöse kosten. Sollte der Deal mit Klauß doch noch platzen, wäre der ehemalige Austria-Spieler Alternative Nummer eins.

Peter Pacult

Rapids bislang letzter Meistertrainer überzeugt mit Austria Klagenfurt auch in der dritten Bundesligasaison. Wenngleich sich dies wohl nicht nur "Goleador" Hans Krankl wünscht, scheint Pacults Rückkehr auf die grün-weiße Trainerbank nicht sonderlich realistisch. Zu groß wäre das Risiko, das eine Berufung eines 64-jährigen Chefcoachs mit "Stallgeruch" mit sich brächte. Auf kicker-Nachfrage wollte sich Klagenfurt nicht zu einem möglichen Abschied seines Trainers äußern.

Carsten Jancker

Jancker begleitet ein ähnliches Problem wie Pacult: Sportchef Markus Katzer möchte sich - trotz der Beteuerungen, dass letztlich ausschließlich die Qualität der handelnden Personen entscheidend sei - nur ungern dem Vorwurf der "Freunderlwirtschaft" aussetzen. Die Chancen, dass der ehemalige Stürmer und Co-Trainer des SK Rapid also tatsächlich auf dem Trainerstuhl Platz nimmt, sind kicker-Informationen zufolge demnach verschwindend gering.

Markus Schopp

Der aktuelle Coach des TSV Hartberg erteilte Rapid gegenüber 90minuten.at eine klare Absage. "Ich bleibe zu 100 Prozent Trainer in Hartberg, ich habe dort ein aufrechtes Dienstverhältnis. Das ist für mich eine Gerüchteküche - das passt auch und ist normal", erklärte Schopp. Im Westen Wiens wäre man einer Verpflichtung des ehemaligen Barnsley-Trainers dem Vernehmen nach durchaus positiv gegenübergestanden.

René Maric

Rapid befand sich kicker-Informationen zufolge bereits Wochen vor der Entlassung von Zoran Barisic in Gesprächen mit Maric, der 31-Jährige entschied sich letztlich aber für einen Wechsel zum FC Bayern. Dort soll er sich hauptsächlich um die Weiterentwicklung von Nachwuchstrainern kümmern und darauf achten, dass in den Jugendmannschaften ein einheitliches System gespielt wird.