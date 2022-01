Klauß: "Handwerker? Das ist kein Trainer-Thema"

Der Start ins neue Jahr ist für den 1. FCN ausnahmslos negativ ausgefallen, was in diesen speziellen Zeiten rundum positiv ist. Die am Sonntag vorgenommenen Corona-Tests haben ergeben, dass kein Spieler in Quarantäne muss.

Somit können beim Club, zumindest was das Virus anbelangt, am Dienstag beim ersten Training des Jahres alle auf dem Platz dabei sein. Dieses Ergebnis passt zu der positiven Grundstimmung, die in und um den FCN herum herrscht.

Die Vorgabe für die Restsaison: 24 Punkte

Ein Neustart, der unter dem Schlagwort "Weiterentwicklung" steht. Trainer Robert Klauß bekräftigt das, was seine Vorgesetzten, Sportvorstand Dieter Hecking und Sportdirektor Olaf Rebbe, zwischen den Jahren betont hatten: das Vertrauen in den Kader und die Zuversicht, dass er sich weiter steigern wird. "Ich bin zufrieden mit dem Kader, für mich geht es jetzt darum, alles aus ihm rauszuholen, was möglich ist", so Klauß. Heißt konkret: Die 27 Punkte der Hinrunde sind die Messlatte, somit sind für die 16 ausstehenden Partien 24 Zähler die Vorgabe. Dass es gerne mehr sein können, bedarf keiner Erläuterung.

Womit zwangsläufig die Frage nach dem Aufstieg aufkommt. Wenn die sportlich Verantwortlichen erstens zuversichtlich sind, was eine Steigerung anbelangt, und zweitens diese auch als Ziel nennen, könnte man dies mit Blick auf die Tabelle als ein "Bundesliga-wir-kommen" interpretieren.

Eine falsche Schlussfolgerung, wie der FCN-Coach betont. Er fühlt sich mittlerweile mit der im Sommer ausgegebenen und damals von ihm kritisch gesehenen Zielvorgabe Platz 5 bis 8 pudelwohl, nennt sie realistisch und sieht deswegen keinen Grund, sie zu ändern. Vielmehr stellt er die angepeilte Weiterentwicklung in einen anderen Kontext. "Im Profisport will man sich doch immer verbessern, und wenn man so eine junge Mannschaft hat wie wir, arbeitet man immer daran, dass sie die nächsten Schritte macht. Und dies jetzt bereits mit Blick auf den Sommer", führt Klauß aus.

Mit Tim haben wir viel an der Offensive gearbeitet, das Resultat kann sich sehen lassen. Robert Klauß über Tim Handwerker

Die Frage, auf welchen Positionen der FCN etwas tun muss oder eben nicht, erhält folglich in den nächsten Wochen und Monaten eine Antwort - von den Spielern, mit deren Entwicklung der Trainer in den zurückliegenden Monaten in den allermeisten Fällen zufrieden ist. Als Beispiel pickt er sich Linksverteidiger Tim Handwerker heraus, der defensiv seine Sache schon immer gut gemacht habe und deswegen oft zu kritisch gesehen worden wäre. "Mit Tim haben wir viel an der Offensive gearbeitet, das Resultat kann sich sehen lassen. Er hat in den vergangenen Spielen einen erkennbaren Schritt nach vorne gemacht, ohne jetzt ein Senkrechtstarter zu sein", sagt Klauß. Dass ausgerechnet Handwerker mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag nun als potenzieller Verkaufskandidat in der jetzigen Transferperiode gehandelt wird, und zwar dann, wenn aus der anvisierten Verlängerung nichts zu werden droht, lässt den FCN-Coach völlig kalt: "Das ist kein Trainer-Thema, darüber denke ich nicht nach."

Nur Lohkemper und Hübner in der Rekonvaleszenz

Das Einzige, was ihn derzeit interessiert: Die Vorbereitung auf das in 13 Tagen steigende Spiel gegen Paderborn. Sie kann er mit der nahezu vollen "Kapelle" angehen, lediglich Offensivallrounder Felix Lohkemper und Innenverteidiger Florian Hübner müssen in Sachen Mannschaftstraining weiterhin passen. Bei Ersterem war dies abzusehen, bei dem 26-Jährigen hoffte und hofft der FCN auf eine Rückkehr in den Ligabetrieb ohnehin erst für Mitte bis Ende März, der Abwehrspieler hingegen sollte nach dem Ende des Urlaubs in den normalen Trainingsalltag einsteigen. Die operierte Schulter des 30-Jährigen lässt dies nun doch nicht zu.

Dass sich bei Stürmer Erik Shuranov bei seinen Lauf-Hausgaben während des Urlaubs zuletzt die Muskulatur zwickend zu Wort meldete, und Torhüter Christian Mathenia momentan mit einer Magen-Darm-Grippe flach liegt, läuft im Vergleich dazu unter der Rubrik Bagatelle.