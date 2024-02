Klauß gegen Wimmer: Die deutschen Trainer im Derby-Ranking

8. Lothar Matthäus (Rapid, 3 Derbys, Ø 1,00)

Der Weltmeister von 1990 hat mit Platz acht in der Saison 2001/02 die schlechteste Platzierung in Rapids Klubgeschichte zu verantworten. Im Derby war’s gar nicht so schlimm: Zwar konnte er keines gewinnen, mit drei 1:1-Remis ist er aber einer von vier deutschen Trainern, die den Wiener Klassiker nie verloren haben. GEPA pictures