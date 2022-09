Klauß freut sich über das erzwungene "wunderschöne Gefühl"

Robert Klauß hat sein Team nach dem Sieg über Bielefeld in höchsten Tönen gelobt. Der FCN-Trainer selbst verspürte nach Abpfiff und dem späten Treffer eines "Kopfballungeheuers" tolle Emotionen.

Fast durchgehend dominant, doch schlicht nicht erfolgreich: Der 1. FC Nürnberg drohte im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in der dritten Partie in Serie vor heimischer Kulisse torlos zu bleiben - und Coach Robert Klauß somit an Rückhalt zu verlieren. Doch es kam anders: Direkt vor der Nachspielzeit nickte Lino Tempelmann für den FCN ein, was natürlich alle Nürnberger freute.

"Ich bin selbst überrascht", gab Tempelmann bei "Sky" später zu. Nicht etwa über das Tor, sondern darüber, es per Kopf erzielt zu haben. Vier seiner vergangenen fünf Treffer erzielte der gerade einmal 1,74-Meter-Mann nun auf diese Art und Weise. "Ich bin einfach reingelaufen, der Ball kam perfekt und ich hab' ihn dann nur über die Haare streifen lassen - alle waren außer sich, ich besonders", fasste Tempelmann das 1:0 nach Mats Möller Daehlis Vorlage zusammen. "Ich war noch nie bekannt für meine Kopfballstärke. Dass es mit dem Kopf aber immer wieder klappt, freut mich."

Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr gutes Spiel gemacht. Robert Klauß

Trainer Klauß gehörte auf jeden Fall zu den glückseligen Befürwortern des Tores. Generell fand er, habe das Team "von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben kaum etwas zugelassen." Ähnlich sah es Tempelmann, der über den Sieg sichtlich erleichtert war, schließlich hatte der FCN zuvor zweimal in Serie verloren - unter anderem gegen Schlusslicht Braunschweig. "Aber wir haben eine Reaktion gezeigt."

Das Selbstvertrauen beim Club scheint zurück zu sein

Der späte Erfolg gegen Bielefeld, das nach Erzrivale Fürth der zweite Absteiger gewesen war, der in Nürnberg leer ausging, hatte für Klauß noch weitere positive Aspekte. Das "Vertrauen in die eigene Stärke" sei endlich wieder zu sehen gewesen sein - und "dass wir über 90 Minuten Leistung bringen können. Wir hatten die Kontrolle und sind nie hektisch geworden". Das Thema der Woche habe das Team dementsprechend gut umgesetzt.

Eine Prognose wollte Klauß für die nächsten Spiele derweil nicht abgeben: "Man kann von einem Spiel nicht darauf schließen, dass man das immer abruft, aber das ist das Ziel." Dieses würde der 37-Jährige, der laut Tempelmann "auf jeden Fall" Rückendeckung spüre, wohl genauso gerne sehen wie die Jubelbilder am Freitagabend. Klauß schloss: "Wenn man sich direkt mit der 90. so belohnt im eigenen Stadion, vor der eigenen Kurve ... das ist ein wunderschönes Gefühl, es gibt nichts Schöneres."