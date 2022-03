Klauß freut sich: "Das war alles abgezockt"

Der 1. FC Nürnberg ist dank des vierten Sieges in Serie mittendrin im Aufstiegsrennen. Coach Robert Klauß lobte die Art und Weise des 3:0 in Hannover.

In allen wichtigen Statistiken war der FCN beim Sieg in Hannover überlegen. Das beweisen die Zahlen. Kein Wunder also, dass Nürnberg auch das vierte Mal in Folge die volle Punktzahl einfuhr. "Wir hatten die Kontrolle, waren sehr dominant, gut im Gegenpressing und haben wenig Umschaltmomente zugelassen", analysierte Trainer Klauß daher zufrieden.

Seine Mitspieler ärgerten Schleimer bereits

In der Tat kam Hannover erst spät im Spiel zu einer zwingenden Chance, ansonsten ließ Nürnberg nichts zu. Stattdessen führte eine Willensleistung von Fabian Nürnberger und Lukas Schleimer in der ersten Hälfte zur lange anhaltenden 1:0-Führung. "Am Anfang dachte ich erst, es war Abseits, deshalb der verhaltene Jubel" entgegnete der Torschütze auf der "Twitter"-Seite seines Vereins. "Aber ich bin sehr froh, dass ich mein erstes Profi-Tor geschossen habe."

Bei "Sky" erzählte Schleimer nämlich, dass schon vor Anpfiff einige Mitspieler zu ihm gekommen seien und gefragt hätten, "wann es denn jetzt endlich mal klappt". Das hat es in Hannover also. Nach den Treffern in der Schlussphase durch den starken Tom Krauß - von dem Klauß vor Anpfiff erwartete, "Dynamik und Aggressivität gegen den Ball" zu bringen und nicht enttäuscht wurde - und Joker Erik Shuranov fiel die Partie gar deutlich aus.

Dem Trainer gefällt die Zielstrebigkeit

Coach Klauß hielt dementsprechend fest, dass sein Team aktuell "in den richtigen Momenten" die Treffer erziele. Nach der "sehr gelungenen" Vorstellung in Hannover meinte er letztlich: "Das war alles abgezockt heute." Ähnlich sah es Schleimer, der sich auf eine "geile Busfahrt" freute und sich bei Nürnberger für den zweiten Ball nach dem zunächst vergebenen Konter bedankte. Das Trikot Schleimers wird laut dessen Aussage einen Ehrenplatz bekommen.

Der 22-Jährige blickte bereits auf die kommende Partie zu Hause gegen Dresden am kommenden Sonntag (13.30 Uhr). Dann solle mit der nächsten Willensleistung und 100 Prozent eines Jedem der nächste Dreier eingefahren werden. Schleimer selbst steht dabei sinnbildlich für den jüngsten Erfolg - denn seitdem der Flügelspieler gegen Regensburg begann, hält die Siegesserie des FCN an und Nürnberg steht in der Tabelle sehr gut da. Interessanterweise stand Schleimer ansonsten nur einmal in der Startelf: ausgerechnet beim 1:0 im Hinspiel gegen Dresden.