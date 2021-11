Klauß: "Die Spieler sind schlauer, als man denkt"

KMD #108 - Robert Klauß

In letzter Zeit wurde bei KMD viel über Trainer gesprochen - höchste Zeit, dass wir auch mal wieder mit einem Trainer sprechen! Deshalb ist in der neuen Folge der Übungsleiter des 1. FC Nürnberg Robert Klauß zu Gast und plaudert über Umschaltfußball, flexible Trainerphilosophien und die Attraktivität der 2. Liga. Außerdem wird natürlich durch den vergangenen Bundesliga-Spieltag gepflügt, kicker-Reporter Matthias Dersch erklärt den Dortmunder Systemstreit zwischen Reus und Rose und wir zelebrieren die Wiederauferstehung der Neuner-Position in neuem Gewand.