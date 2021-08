Klauß: "Davon lassen wir uns nicht blenden"

Der 1. FC Nürnberg ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Das soll nach Sicht der Franken auch am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Ingolstadt so bleiben. Coach Robert Klauß erwartet ein "emotionales Spiel".

Während die Welt in Nürnberg mit fünf Punkten aus drei Spielen in Ordnung ist, ist in Ingolstadt nach drei Begegnungen und null Zählern (Tordifferenz von 2:11) schon etwas Druck auf dem Kessel. Am letzten Spieltag gab es eine herbe 1:6-Klatsche in Darmstadt. "Das hat keine Auswirkungen auf unsere Vorbereitung. Ich beurteile eine Mannschaft nicht nach einem Ergebnis oder einem Spiel, sondern betrachte immer mehrere Spiele. Davon lassen wir uns nicht blenden, sind ganz rational", wollte FCN-Coach Klauß auf der Pressekonferenz am Freitag dem 1:6 keine große Bedeutung geben.

Doch dem Coach ist klar, dass die Nürnberger auf eine Mannschaft treffen, die einiges gutzumachen hat. "Ich erwarte ein emotionales Spiel, in dem Ingolstadt vor heimischer Kulisse alles versuchen wird, um uns zu schlagen. Auch die Spielweise von Ingolstadt lädt dazu ein, viele Emotionen reinzubringen", so Klauß, der fordert: "Wir müssen das annehmen, dabei sein und immer wieder die direkten Duelle nicht scheuen. Aber auch unsere Art von Fußball auf den Platz bringen."

Rausch steht im Kader

Im Kader steht unter anderem Konstantin Rausch, der am vergangenen Wochenende nach Nürnberg wechselte. Zuvor hielt sich der Außenverteidiger in Bielefeld fit. "Er ist gut dabei im Training, man sieht schon, dass er in Bielefeld die Vorbereitung und auch Testspiele absolviert hat. Er wird am Wochenende im Kader stehen. Ob wir etwas an der Startelf ändern, werden wir sehen", berichtet Klauß, der anfügt: "Natürlich liegt es nahe, wenn man gewinnt auch nichts zu verändern. Aber es war nicht alles gut gegen Düsseldorf, wir waren in manchen Phasen zu passiv und im letzten Drittel nicht gut. Deswegen gibt es auch Überlegungen, etwas zu verändern."