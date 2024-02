Für Rapid-Trainer Robert Klauß ging es nach dem gewonnenen Derby gegen die Wiener Austria vor allem um eines: Emotionen.

"Es war der größte Wunsch, das Derby hier in unserem Stadion zu gewinnen." Gewünscht, getan. Für Rapid-Trainer Robert Klauß hätte das erste Duell mit der Wiener Austria wahrlich nicht besser laufen können. Denn die Grün-Weißen machten durch den 3:0-Erfolg nicht nur einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe, sondern beendeten nach zuvor elf sieglosen Heimderbys auch eine fast achtjährige Durstrecke im Allianz-Stadion. "Das ist einfach pure Emotion, pure Freude bei allen", meinte Klauß bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Zuvor hatte er eine "perfekte erste Halbzeit" seiner Elf gesehen, in der Matthias Seidl (18.), Guido Burgstaller (20.) und Marco Grüll (40.) rasch für klare Verhältnisse sorgten. "Wir hatten einen ganz guten Mix aus Selbstvertrauen, Intensität und einer gewissen Ruhe am Ball. Die Jungs waren auf den Punkt bereit", sagte Klauß. "Das Spiel war für uns einfach unglaublich."

Schwache zweite Hälfte für Klauß (noch) kein Thema

"Wir sind mit der Einstellung hineingegangen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Ich glaube, das hat man von Anfang an gesehen", erklärte Seidl den äußerst schwungvollen Start der Rapid-Elf. "Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz so gut, da hat eher die Austria gedrückt. Aber wir haben hinten die Null gehalten, dahinter sind wir sehr zufrieden."

Inhaltlich stimmte Klauß seinem Mittelfeldmann zwar zu ("Die zweite Halbzeit war überhaupt nicht gut"), darüber sah der deutsche Cheftrainer nach dem Spiel jedoch hinweg. Vielmehr ging es dem 39-Jährigen darum, dem Rapid-Anhang endlich den langersehnten Derby-Befreiungsschlag zu schenken: "Was das den Jungs bedeutet hat, war in den Momenten nach dem Spiel einfach unglaublich zu sehen. Deswegen bin ich extrem froh, dass wir unseren Fans diesen Sieg schenken konnten."

Klauß: Lustenau "heute scheißegal"

Aufgrund der vorherigen Ergebnisse am Wochenende war der Druck auf Rapid und die Austria vor Spielbeginn äußerst groß gewesen. Den Hausherren war davon jedoch in keiner Sekunde etwas anzumerken. "Ich hatte das Gefühl, dass weniger Nervosität im Spiel war, sondern eher eine positive Anspannung. Jeder hat sich darauf gefreut", erklärte Innenverteidiger Leopold Querfeld. "Wir haben es endlich geschafft, von Anfang an am Punkt zu sein."

Wenngleich die derzeit sechstplatzierten Hütteldorfer im Rennen um die Meistergruppe nun gute Karten haben, bleibt die Ausgangssituation eine durchaus interessante. Mit einem Heimsieg über Austria Lustenau am kommenden Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Rapid unter Umständen bereits den finalen Schritts ins obere Play-off machen. Doch daran will Klauß erst am Dienstag denken, wie er vor der Journalistenschar lächelnd betonte: "Seht es mir nach, dass mir heute Lustenau scheißegal ist."

