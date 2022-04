Klauß beißt sich im letzten Moment auf die Zunge

Die personelle Situation beim 1. FC Nürnberg ist gut, Trainer Robert Klauß kann aus dem Vollen schöpfen. Beinahe hätte der Club-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Heidenheim zu viel verraten, biss sich aber im letzten Moment auf die Zunge.

Volle Kraft voraus, die personelle Situation beim seit fünf Spielen ungeschlagenen 1. FCN ist vor dem Spiel am Sonntag in Heidenheim (13.30 Uhr) deckungsgleich zu den vergangenen Wochen - nämlich sehr gut. Das Quintett aus dem Kader, für das die Länderspielpause keine war, ist wohlbehalten zurückgekehrt, womit Trainer Robert Klauß und sein Stab wie zuletzt vor der für sie schönen Qual der Wahl stehen.

Möller Daehli und Krauß bekamen zusätzlichen Tag Pause

Doch zunächst zurück zu den "Internationalen": Am Donnerstag sind der frisch gebackene U-21-Nationalspieler Kilian Fischer, Erik Shuranov (ebenfalls U 21) und Jens Castrop (U 19) wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, tags darauf Mats Möller Daehli (Norwegen) und Tom Krauß (U 21). Die zwei Letzteren bekamen, weil zweimal im Einsatz, einen Tag mehr Pause verordnet, Belastungssteuerung sei als Schlagwort nachgereicht. "Alle machen einen munteren, frischen Eindruck", so Klauß.

Was das für die Aufstellung bedeutet? Dass Castrop von Beginn an aufläuft, verrät der FCN-Coach zumindest, allerdings bei der in der Regionalliga spielenden U 19. Bei den anderen vier indes hüllt er sich in Schweigen, wobei bei zweien die Sache klar ist. Sturmtalent Shuranov wird als Joker auf der Bank Platz nehmen, Möller Daehli seinen Stammplatz in der Offensive einnehmen. Spannender wird’s bei Fischer, nachdem er zuletzt zweimal den Vorzug vor Kapitän Enrico Valentini bekommen hatte, obwohl dieser wieder hätte spielen können.

Wenn ich weitergeredet hätte, hätte ich den Heidenheimer Hinweise gegeben. Robert Klauß

Noch spannender ist die Personalie Krauß - anders als bei der Frage, ob rechts hinten Valentini oder Fischer verteidigen, läuft es bei ihm vermutlich nicht auf einen Eins-zu-eins-Tausch hinaus, sondern, wenn er denn beginnt, auf einen Wechsel des zuletzt so erfolgreich praktizierten 4-2-3-1 hinaus. Zu diesem Thema wäre dem FCN-Coach bei der PK beinahe etwas herausgerutscht, zumindest setzte er schon an, ehe er plötzlich innehielt, den angefangenen Satz angefangen blieben ließ, um lächelnd anzufügen, dass er doch lieber nichts dazu sage. "Wenn ich weitergeredet hätte, hätte ich den Heidenheimer Hinweise gegeben - und das will ich natürlich nicht", fügte er an.

Test gegen Frankfurt keine Generalprobe

Nun ja, beinahe etwas verraten zu haben, könnte in diesem Fall ein handfester Hinweis dafür sein, dass er mit Blick auf den von ihm hoch geschätzten Gegner von der Ostalb erstmals nach fünf Spielen wieder sein System ändern wird. Während der Länderspielpause ließ er jedenfalls beim 1:1 im Test gegen Eintracht Frankfurt die Variante mit einer Dreier-Abwehrkette und einer Doppelsechs einstudieren, was wiederum nach anfänglichen Problemen immer besser funktionierte. Eine heiße Spur also? Eher nicht, jene Partie war eine Form der Weiterbildung, bei dem ein Mix aus Profis und Talenten zum Einsatz gekommen war. Kurz gesagt: keine Generalprobe für den Wettkampfernst in Heidenheim.

Gleiche Taktik wie gegen Düsseldorf?

Was indes denkbar ist: Dass Klauß auf die Taktik zurückgreift, die Ende Januar in Düsseldorf einen 1:0-Sieg bescherte, der letztlich souveräner war, als es das knappe Resultat vermuten lässt. Da ließ er vor der Viererkette eine defensive Dreierreihe auflaufen, die bei Ballbesitz variabel eine Dreier-Sturmreihe unterstützte und im Verbund für viele gefährliche Umschaltmomente sorgte. Damals bildeten Krauß, Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann besagte Kette - exakt in dieser Besetzung könnte es am Sonntag zur Wiederholung kommen, als Antwort auf die zu erwartende Wucht der Heidenheimer in ihrem ausverkauften Stadion.

Was abseits von allem "könnte" am Sonntag passiert, hat Klauß übrigens dann doch "verraten" - es wird ein sehr intensives Spiel mit vielen, vielen Zweikämpfen vor einer hitzigen Kulisse geben. "Und auf das freuen wir uns sehr", so Klauß. Alles Dinge, um die der 1. FCH weiß …