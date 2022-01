Klausel greift: Laprevotte bleibt noch ein Jahr in Elversberg

Der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Charles-Elie Laprevotte (29) bei der SV Elversberg hat sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Regionalligist am Mittwoch mit.

Seit seinem Wechsel von Offenbach nach Elversberg vor sechs Monaten hat Laprevotte keine einzige Partie verpasst: In der Regionalliga Südwest lief der 29-Jährige in jedem der bislang 21 Saisonspiele von Beginn an auf, dazu kommen die beiden Partien im Saarlandpokal und das nervenaufreibende DFB-Pokal-Spiel im Sommer gegen den 1. FSV Mainz 05 (7:8 i.E.)

Durch die bisherige Anzahl an Einsätzen in der Regionalliga Südwest hat sich Laprevottes Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Der 29 Jahre alte Franzose bleibt also bis Ende der Saison 2022/23 in Elversberg.

"Elie hat in der ersten Saisonhälfte konstant bewiesen, dass er für unser Spiel im Zentrum sehr wertvoll und eine wichtige Stütze ist", wird SVE-Sportdirektor Ole Book in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Er verfügt über eine sehr intelligente Spielweise, einen guten Überblick und ist sowohl im Spielaufbau als auch in der Rückwärtsbewegung sehr verlässlich."

Für Elversberg geht es in der Regionalliga Südwest mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim II am 13. Februar weiter.