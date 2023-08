Klausel ausgelaufen - Guirassy immer noch da

Das Zittern hat (vorerst) ein Ende. Die Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy ist in der vergangenen Nacht ausgelaufen. Ab jetzt hat der VfB Stuttgart wieder das Heft des Handelns in der Hand.

Aufatmen bei den Stuttgartern, die in den vergangenen Wochen in der Sorge um den Verbleib des Angreifers tagtäglich zittern mussten. Erst hieß es, das Vertragskonstrukt mit dessen Hilfe Stuttgarts Torjäger aus seinem bis Ende Juni 2026 laufenden Vertrag für eine fest fixierte Ablösesumme von 15 Millionen hätte aussteigen können, würde am 20. August enden. Dann preschte das Boulevard vor und meldete den heutigen Freitag als Termin. Jetzt stellt sich heraus, dass gestern Nacht schon Schluss war.

Wie Sky ebenfalls schon berichtet hat, ist die Ausstiegsklausel Guirassys bereits in der Nacht auf heute um 24 Uhr ausgelaufen. Ab jetzt haben die Schwaben wieder das Heft des Handelns in der Hand. Sie können entweder Offerten ablehnen und den Preis bestimmen. Eine komfortable Situation für den Traditionsklub, bei dem bisher kein offizielles Angebot eines Interessenten gelandet ist. Und die, die sich beim Klassenerhaltsgaranten der Vorsaison direkt gemeldet haben, darunter unter anderem Ajax Amsterdam, gingen leer aus.

Guirassy, daraus macht der Nationalspieler Guineas kein Geheimnis, möchte international spielen. Am liebsten in der Champions League, am besten mit einem Klub aus der englischen Premier League. In diesem Licht wird auch klar, warum Sebastian Hoeneß bei der gestrigen Pressekonferenz große Gelassenheit ausgestrahlt und geäußert hat. "Er gibt mir keinerlei Anlass, in irgendeiner Form besorgt zu sein", hatte der Stuttgarter Cheftrainer erklärt.

Guirassys Zukunft und neue Entwicklung nicht gänzlich geklärt

Dennoch ist die Zukunft des Stürmers durch die neue Entwicklung nicht gänzlich geklärt. Guirassy kam immer noch wechseln. Allerdings müsste erst ein ihm zusagender Kandidat auftauchen und obendrein das Ablöseangebot den Vorstellungen des VfB Stuttgart entsprechen. Von den bisher als Interessenten im Hintergrund aktiven Nottingham Forest, Newcastle United und West Ham kam bisher nichts in Stuttgart an.