Klausel aktiviert: Gießelmann bleibt Union erhalten

Der 1. FC Union kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Niko Gießelmann zählen. Nach kicker-Informationen hat sich der Vertrag des Linksverteidigers per einsatzgebundener Option um ein Jahr verlängert.

Wird wohl auch in der kommenden Saison für Union Berlin spielen: Niko Gießelmann. imago images/Matthias Koch

Gießelmann war im Sommer 2020 ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nach Köpenick gewechselt, als Backup für den damals gesetzten Linksverteidiger Christopher Lenz. Nach einer ersten Saison bei Union als Ersatzspieler steigerte sich der 30-Jährige in seiner zweiten Spielzeit bei den Eisernen und sicherte sich nach dem Abgang von Lenz nach Frankfurt die Rolle als Stammkraft auf der linken defensiven Außenbahn.

In bisher 19 Einsätzen in der laufenden Bundesliga-Saison sammelte Gießelmann bereits acht Scorerpunkte. Mit drei Treffern ist der Verteidiger im aktuellen Aufgebot der Köpenicker hinter Stürmer Taiwo Awoniyi (9) und Mittelfeldspieler Grischa Prömel (4) der drittbeste Torschütze der Mannschaft von Urs Fischer. Zu dieser guten Bilanz in der Liga kommen für Gießelmann zwei Einsätze im DFB-Pokal und sechs im Europapokal hinzu.

Kein Handlungsbedarf hinten links

Durch die Verlängerung mit Gießelmann, dessen Kontrakt nach Aktivierung der einsatzgebundenen Option nun bis Juni 2023 läuft, besteht auf der Linksverteidiger-Position bei Union für die neue Spielzeit kein zwingender Handlungsbedarf. Zumindest hat der FCU die beiden Planstellen nach aktuellem Stand vergeben, da neben Gießelmann auch Tymoteusz Puchacz über einen Vertrag für die kommende Saison verfügt. Der polnische Nationalspieler ist seit Mitte Januar an den türkischen Tabellenführer Trabzonspor verliehen. Vorgesehen ist, dass Puchacz ab Sommer wieder in Köpenick spielt, um sich dort im zweiten Anlauf durchzusetzen.

Union hatte den 23-Jährigen im vergangenen Jahr für die Basisablöse von 2,5 Millionen Euro von Lech Posen verpflichtet. In der Hinrunde konnte Puchacz, der sein offensives Potenzial andeutete, aber auch defensive Schwächen offenbarte, nicht bei den Eisernen überzeugen. Im Konkurrenzkampf mit Gießelmann und dem Ende August nachverpflichteten Bastian Oczipka hatte Puchacz das Nachsehen. In der Bundesliga und im DFB-Pokal schenkte Trainer Fischer Oczipka und vor allem Gießelmann das Vertrauen. Nur in der Europa Conference League erhielt Puchacz Einsatzzeiten.

Jetzt hören! Die aktuelle Folge "kicker meets DAZN"

KMD #119 - Frank Kramer Zum vierten Mal in dieser KMD-Staffel begrüßen Alex Schlüter und Benni Zander einen aktuellen Bundesliga-Trainer im Podcast! Diesmal ist Frank Kramer von Arminia Bielefeld zu Gast! Das Trio diskutiert unter anderem über den veränderten Spielstil der Ostwestfalen, die fußballerische Klasse von Keeper Stefan Ortega und die Jokerrolle von Arminia-Legende Fabian Klos. Außerdem berichtet kicker-Reporter Andreas Hunzinger direkt aus Berlin über die aktuelle Lage bei der Hertha und Union. Und natürlich wird auch ausführlich über mögliche Playoffs in der Bundesliga und Max Kruse gesprochen... KMD #118 - Spielerberater-Spezial 07.02.2022 KMD #117 - Julian Weigl 24.01.2022 KMD #116 - René Adler 17.01.2022 KMD #115 - Willi Orban 10.01.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Zur neuen Saison soll der Pole einen neuen Anlauf in Köpenick wagen. Dann nach Lage der Dinge wieder im Duell mit Gießelmann, möglicherweise aber nicht mehr im Dreikampf auch mit Oczipka. Anders als bei Gießelmann und Puchacz läuft der Vertrag des 33 Jahren alten ehemaligen Schalkers zum Saisonende aus.