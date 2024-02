Klaus Toppmöller: "Eine Riesenchance, den Namen Vizekusen hinter sich zu lassen"

Vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen Leverkusen und München schätzt Klaus Toppmöller für den kicker die Lage ein. Der frühere Trainer der Werkself traut seinem Ex-Klub die Meisterschaft zu.

Bayer führt die Tabelle vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr LIVE! bei kicker.de) mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern an. "Leverkusen steht nach 20 Spieltagen zu Recht ganz oben", betont Toppmöller. "Ich habe lange keine Mannschaft gesehen, die so ballsicher, aggressiv, schnell und taktisch gut spielt. Die Werkself begeistert fast jede Woche, defensiv wie offensiv ist alles perfekt einstudiert." Daran habe der aktuelle Trainer entscheidenden Anteil: "Xabi Alonso war als Spieler ein Stratege auf Weltklasse-Niveau, der intuitiv alles richtig gemacht hat. Diese Erfahrung zeichnet ihn aus."

Aus Sicht von Toppmöller, der Leverkusen in der Saison 2001/02 zu drei zweiten Plätzen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League führte, ist für die Werkself in dieser Saison der Titel drin: "Ich traue den Leverkusenern die Meisterschaft absolut zu, wenn sie so weiterspielen und die entscheidenden Spieler gesund bleiben. Es ist für meinen früheren Klub eine Riesenchance, den Namen Vizekusen hinter sich zu lassen."

Die Bayern würde der 72-Jährige allerdings "nie abschreiben", denn: "Auch wenn zuletzt nicht alle Leistungen überzeugend waren, haben sie nur zwei Punkte Rückstand. Die Kritik an Thomas Tuchel ist deshalb aus meiner Sicht nicht berechtigt. Trotz eines knappen Kaders und einiger Verletzungen ist die Mannschaft oben dabei." Tuchel habe zudem "auf seinen Stationen bei PSG und Chelsea nachgewiesen, dass er mit großen Klubs Titel gewinnen kann".

"Darauf kann die Bundesliga stolz sein"

Dem Spiel am Samstagabend fiebert Toppmöller auch persönlich entgegen: "Zwei tolle Mannschaften mit super Trainern treffen aufeinander - darauf kann die Bundesliga stolz sein." Der Vater des aktuellen Eintracht-Coaches Dino Toppmöller rechnet mit einem Spitzenspiel, das seinem Namen auch gerecht wird: "Ich bin mir sicher, dass es ein hochklassiges Spiel wird, weil beide auf Sieg spielen werden und es für beide eine große Chance ist: Bayer kann auf fünf Punkte davonziehen, Bayern die Tabellenspitze erobern."

Wer diese Chance in der Bay-Arena nutzen wird, ist für Toppmöller völlig offen. Zumal Leverkusen mit dem verletzten Victor Boniface derzeit ein entscheidender Trumpf fehle. "Mit Boniface im Sturm wäre Bayer am Samstag der klare Favorit, ohne ihn sind die Chancen ausgeglichen", findet der frühere Trainer.